Das Bataclan ist eine Konzerthalle in Paris mit trauriger Berühmtheit.

Der Pariser Konzertsaal liegt an der Boulevard Voltaire im 11. Pariser Arrondissement. In der heutigen Partyzone begann am 14. Juli 1789 die Französische Revolution mit dem Sturm auf die Bastille. Das Bataclan wurde im Stil einer chinesischen Pagode errichtet und wird bereits seit seiner Eröffnung im Jahr 1865 als Konzertraum genutzt. Am 13. November 2015 töteten islamistische Attentäter 130 Menschen in Paris. 90 von ihnen wurden im Musikclub Bataclan während eines Konzertes der US-Band "Eagle of Death Metal" erschossen. On Erinnerung an das Massaker spielte der britische Sänger Sting dort am 12. November 2016 das erste Konzert zur Wiedereröffnung. Sting verzichtete auf eine Gage und stellte die Einnahmen Hilfsorganisationen zur Verfügung, die sich um die Opfer und deren Angehörige kümmern.