Bangladesch: Was folgt auf Ex-Premier Sheikh Hasinas Flucht?

45 Minuten Zeit soll Premierministerin Sheikh Hasina (76) fürs Einpacken gehabt haben, um Bangladesch zu verlassen. Das berichtet der indische TV-Sender NDTV. Ihre 15-jährige Regierungszeit endete abrupt und dramatisch. Das Militär soll ihr ein Ultimatum gestellt haben - nach wochenlangen massiven Studentenprotesten und eskalierender Gewalt.

Als die Nachricht über die Ausreise von Hasina ins Nachbarland Indien bekannt wurde, herrschte auf den Straßen in der Hauptstadt Dhaka und anderen Großstädten Festtagsstimmung. Jubelnde Menschenmengen schwenkten Fahnen. Hasina selbst war zuvor mit einem Militärhubschrauber zunächst nach Indien ausgeflogen worden. Nach übereinstimmenden Presseberichten wolle sie weiter nach London reisen. Nachdem sie Bangladesch verlassen hatte, haben Augenzeugenberichten zufolge hunderte Menschen den Amtssitz der unbeliebten Premierministerin gestürmt.

Jubelnde Menschen auf den Straßen und Plätzen von Dhaka Bild: DW

Armeechef: "Höchste Zeit, die Gewalt zu beenden"

Das Militär werde eine Übergangsregierung bilden, verkündete Bangladeschs Armeechef General Waker-Uz-Zaman in einer Fernsehansprache am Montag (05.08.24). Ob er diese anführen wird, war zunächst unklar. "Das Land hat viel gelitten. Die Wirtschaft erlitt Schaden. Viele Menschen verloren ihr Leben. Es ist höchste Zeit, die Gewalt zu beenden", sagte Waker-Uz-Zaman in Militäruniform.

Nach eigenen Angaben habe Waker-Uz-Zaman bereits Gespräche mit den wichtigsten Oppositionsparteien und Mitgliedern der Zivilgesellschaft geführt, nicht jedoch mit der Partei Awami-League. Ihre Vorsitzende ist nämlich Sheikh Hasina.

Sheikh Hasina ist in der politischen Landschaft Bangladeschs eine Urgestalt. Ihr Vater, Mujibur Rahman, führte 1971 das überwiegend muslimisch geprägte Bangladesch in die Unabhängigkeit. Die von ihm gegründete Partei Awami-League herrschte dann vier Jahre lang autoritär über das südasiatische Land. 1975 wurde Rahman bei einem Militärputsch ermordet.

Als Bangladesch Anfang der 1990er-Jahre wieder zur parlamentarischen Demokratie zurückkehrte, gewann Sheikh Hasina 1996 die Wahlen und wurde zum ersten Mal Premierministerin. In den letzten 30 Jahren hatte sie auch Wahlen verloren. Aber seit 2008 war Hasina bis zu ihrem Rücktritt am Montag (05.08.24) durchgehend Premierministerin in Bangladesch. Die letzten Wahlen im Januar 2024 wurde von der größten Oppositionspartei boykottiert, weil diese bezweifelte, dass die Wahlen fair durchgeführt würden.

Hasinas Regierung wurden unter anderem der Missbrauch staatlicher Institutionen zum eigenen Machterhalt und die Unterdrückung von Regierungskritikern vorgeworfen - bis hin zur außergerichtlichen Tötung Oppositioneller. Jetzt setzten wochenlange gewalttätige Proteste der politischen Laufbahn von Sheikh Hasina ein unrühmliches Ende.

Als Premierministerin unbeliebt: Sheikh Hasina Bild: Peerapon Boonyakiat/SOPA Images/IMAGO

Die Demonstrationen begannen im Juli. Studentengruppen forderten die Abschaffung eines umstrittenen Quotensystems bei Vergabe von Stellen im öffentliche Dienst. Nach den Plänen der Regierung sollten Kinder der Freiheitskämpfer, die mit Staatsgründer Rahman für die Unabhängigkeit gekämpft hatten, bei sicheren und besser bezahlten Regierungsjobs bevorzugt werden. Das oberste Gericht in Bangladesch hat diese Regelung dann deutlich abgeschwächt. Nach Medienberichten sind bei den Unruhen seit Mitte Juli rund 300 Menschen ums Leben gekommen.

Schwieriger Übergang

Ob die Einsetzung einer vom Militär geführten Übergangsregierung reibungslos verlaufen wird, ist alles andere als sicher. "Vertreter der protestierenden Studierenden müssen Teil der Übergangsregierung sein", fordert der Studentenführer Asif Mahmud im Gespräch mit der DW. "Andernfalls werden wir sie nicht anerkennen." Mahmud will nach eigenen Angaben nun nicht nur eine Chance auf einen Posten im Regierungsdienst haben, wofür er gekämpft hatte als er gegen die wieder eingeführte Quotenregel protestierte, sondern will sich als ein aktiver Regierungspolitiker sehen.

Das Misstrauen in der Bevölkerung ist nach der Ansprache des Armeechefs General Waker-Uz-Zaman weiterhin groß. "Er hat uns keine konkreten Pläne vorgelegt", zeigt sich der Menschenrechtsaktivist und Anwalt Khan Panna enttäuscht. Wovon der General gesprochen habe, sei nur einer Zwischenlösung. "Wie groß ist die öffentliche Unterstützung der Menschen, mit denen er über die Bildung der Übergangsregierung gesprochen hat?", so die skeptische Frage von Panna. "Ich glaube nicht, dass die Menschen das akzeptieren werden."

Das Militär ließ dagegen in einer Pressemitteilung verlautbaren, dass es bald direkte Gespräche mit den Anführern der Protestbewegung aufnehmen werde.

Bangladesch hat in den Jahren 1990 bis 2008 viel Erfahrungen mit Übergangsregierungen gesammelt. In dieser Zeit übernahm eine administrative Übergangsregierung die Verantwortung vor und während den nationalen Wahlen, um deren faire und reibungslose Durchführung sicher zu stellen. Aktivisten fordern nun eine vergleichbare Übergangsregierung bis zu den Neuwahlen.

Bangladesch: Folterer als Blauhelme To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Kein General als Regierungschef

Eine Gruppe von 21 prominenten Staatsrechtswissenschaftlern und Aktivisten erwartet von der neuen Übergangsregierung, "die angestaute Wut der Öffentlichkeit über den seit langem andauernden Wahlbetrug, die weitverbreitete Korruption, das wirtschaftliche Missmanagement und die Unterdrückung" abzubauen.

"Die Macht sollte auf verfassungsmäßigem Wege oder, falls nötig, durch eine Änderung der Verfassung, an eine nationale oder Übergangsregierung übertragen werden, nach Gesprächen mit den protestierenden Studenten und den politischen Parteien", so die Gruppe in einer Stellungnahme.

Die Gruppe betont ferner, dass das Militär nicht die Macht über das Land übernehmen dürfe, sondern eine zivile Regierung. Das Militär gehöre in die Kaserne, hieß es.

Das "Killerkommando" von Bangladesch To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Das Militär sei dafür da, das Land vor Bedrohungen von außen zu schützen, sagt Jurist Shahdin Malik, der die Erklärung unterzeichnet hat, im DW-Interview. "Das Militär ist nicht dazu da, das Land zu regieren."

Die deutsche Bundesregierung zeigt sich besorgt über die Lage in Bangladesch. Die Regierung verfolge "die Entwicklung natürlich mit großer Sorge", antwortete ein Sprecher des Auswärtigen Amts während der Regierungspressekonferenz am Montag auf die Frage der DW. "Natürlich ist uns allen wichtig, dass Bangladesch seinen demokratischen Weg fortsetzt."

Mitarbeit: Harun Ur Rashid Swapan (Dhaka)

Aus dem Englischen adaptiert von Dang Yuan