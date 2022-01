Reporter

Baggern oder bleiben - Im Kampf gegen den Braunkohleabbau

Eckardt Heukamp geht einem Konflikt nicht aus dem Weg. Er ist der letzte Bewohner des Dorfs Lützerath in Nordrhein-Westfalen, das möglicherweise dem Braunkohleabbau weichen muss. Der Energieriese RWE will baggern, Heukamp will bleiben.