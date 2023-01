Baerbock: Europa muss in Äthiopien "Gesicht zeigen"

Deutschland und Frankreich wollen Äthiopien eine engere Zusammenarbeit anbieten. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock erklärte anlässlich eines zweitägigen Besuchs in dem afrikanischen Land, es sei wichtig, dass Europa nach dem Friedensabkommen für die Unruheregion Tigray nun "schnell Gesicht zeigt".

Die Grünen-Politikerin wird von der französischen Außenministerin Catherina Colonna begleitet. Gemeinsam trafen sie in der Hauptstadt Addis Abeba Präsidentin Sahle-Work Zewde, die seit 2018 als erstes weibliches Staatsoberhaupt amtiert. Danach kamen sie mit Ministerpräsident Abiy Ahmed und mehreren Ministern zusammen.

Botschaft aus Brüssel

Einer diplomatischen Quelle zufolge überbrachten Baerbock und Colonna eine Botschaft der Europäischen Union, wonach diese bereit sei, sich wieder in Äthiopien zu engagieren, sofern der Waffenstillstand eingehalten und ein Mechanismus für eine Übergangsjustiz eingerichtet werde. In Äthiopien war im November ein zweijähriger Konflikt in nördlichen Region Tigray durch ein Friedensabkommen beendet worden. Am Mittwoch hatten die dortigen Rebellen mit der Abgabe ihrer schweren Waffen begonnen.

Die Gäste aus Europa trafen auch Ministerpräsident Abiy Ahmed

Das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen (WFP) hatte vor der Reise an die Bundesregierung appelliert, ihr "großes Engagement" im Kampf gegen den Hunger in Äthiopien fortzusetzen. Nach Kämpfen, Flucht und Vertreibung seien im Norden des Landes mehr als zwölf Millionen Menschen auf Lebensmittelhilfe angewiesen, sagte der Leiter der deutschen WFP-Sektion, Martin Frick, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Zum fünften Mal in Folge sei die Regenzeit ausgeblieben.

Peking ringt um Einfluss

Äthiopien, das am Horn von Afrika liegt, ist mit rund 120 Millionen Einwohnern nach Nigeria der zweitbevölkerungsreichste Staat des Kontinents und eines der ärmsten Länder der Welt. Europa beobachtet mit Sorge die Bemühungen Chinas, in Afrika seinen Einfluss zu mehren. Am Dienstag hatte der neue Außenminister der Volksrepublik, Qin Gang, auf seiner ersten Auslandsreise Äthiopien besucht. Er kündigte an, China werde am Wiederaufbau nach dem Friedensschluss mitwirken.

