Bachmut: Die "Festung des Donbass" an der Frontlinie

Sie bleiben trotz allem

Die schwangere Olha und ihr Ehemann Wlad am 28. Januar 2023 vor einem Luftschutzkeller in Bachmut. Das Paar zählt zu den wenigen Zivilisten, die trotz der heftigen Kämpfe in der Stadt geblieben sind. Um nach Bachmut zu gelangen, braucht man heute einen speziellen Passierschein.