Autofrachter in der Nordsee in Flammen

Vor der niederländischen Küste ist ein Frachtschiff mit fast 3000 Autos an Bord in Brand geraten. Ein Mensch kam ums Leben, mehrere wurden verletzt.

Die in Panama registrierte "Fremantle Highway" habe sich rund 27 Kilometer nördlich der Urlauberinsel Ameland befunden, als das Feuer am Dienstagabend ausgebrochen sei, teilte die Küstenwache der Niederlande mit. Ursache sei vermutlich ein in Brand geratenes Elektroauto.

Der Frachter war auf dem Weg von Deutschland nach Ägypten und hat 2857 Autos an Bord, 25 davon sind Elektroautos. Die Küstenwache teilte mit, man stelle sich auf alle Szenarien ein. Das schließe auch die Möglichkeit ein, dass das 199 Meter lange Schiff sinke.

Die Schiffsbesatzung habe vergeblich versucht, das Feuer zu löschen. Mehrere der 23 Besatzungsmitglieder seien von Bord gesprungen. Die Verletzten seien zur medizinischen Versorgung mit Hubschraubern aufs Festland gebracht worden.

Auf der Insel Ameland bringen Rettungskräfte Verletzte an Land Bild: persbureau meter/ANP/IMAGO

Sie hätten Rauchvergiftungen erlitten, einige seien auch bei der Evakuierung verletzt worden. Der niederländische Sender NOS berichtete, das aus Bremerhaven gekommene Schiff sei erfolgreich aus der Schifffahrtsroute geschleppt worden.

Ein möglicher Untergang des Frachters könnte aus Sicht des Bürgermeisters der deutschen Nordseeinsel Borkum schwere Umweltschäden zur Folge haben. Die Gefahr gehe aus seiner Sicht sowohl von den E-Autos an Bord als auch von einem möglichen Austritt von Schweröl aus, sagte Jürgen Akkermann.

Der brennende Frachter weckt Erinnerungen an eine Umweltkatastrophe Anfang 2019. Damals hatte das Schiff "MSC Zoe" mit 8000 Containern an Bord in der stürmischen Nordsee auf der Fahrt nach Bremerhaven 342 Container verloren.

Die meisten zerbarsten beim Aufprall auf dem Wasser, in der Folge trieb tonnenweise Müll an die Strände. Betroffen waren vor allem die niederländischen Watteninseln sowie Borkum.

Im Februar 2022 hatte ein mit Luxuswagen des Volkswagen-Konzerns beladenes Schiff vor den Azoren Feuer gefangen. Nach rund zwei Wochen war die "Felicity Ace" mit rund 4000 Autos an Bord bei einem Abschleppversuch im Atlantik gesunken.

uh/sti (rtr, dpa)