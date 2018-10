Ausverkauf an den Börsen - Dax verliert deutlich

Aus Sorge vor einem weltweiten Konjunktureinbruch haben Anleger am Dienstag die Flucht ergriffen. Sie warfen Aktien aus ihren Depots und deckten sich mit der "Anti-Krisen-Währung" Gold ein. Der Deutsche Aktienindex Dax sackte im Vormittagshandel um 2,4 Prozent auf 11.246 Punkte ab. Es war der größte Kursrutsch seit vier Monaten. Der EuroStoxx50 fiel um 1,5 Prozent auf 3140 Zähler und notierte ebenfalls so niedrig wie zuletzt Ende 2016. Im weiteren Verlauf erholten sich die Kurse leicht.

"Schwächere Unternehmenszahlen aus den USA sowie die ungelösten Problemfelder Saudi-Arabien, Brexit, Italien und der schwelende Handelskonflikt der USA mit China lasten auf den Märkten", sagte Analyst Rolf Schäffer von der Landesbank LBBW.

Marktexperte Milan Cutkovic vom Broker AxiTrader warnte vor einem weiteren Rutsch des deutschen Leitindex: "Nach dem klaren Durchbruch unter 11.500 Zähler steht nun die Fortsetzung der Korrektur in Richtung 11.000er-Marke auf dem Plan." An den Märkten herrsche die Sorge, dass die Erwartungen für die Bilanzsaison zu hoch seien.

Aktienexperte Jochen Stanzl vom Handelshaus CMC Markets sieht auf die Börsen auch zunehmende Probleme aus China zukommen. "Der Druck aus dem Handelskrieg mit China und die Angst vor einer harten Landung der chinesischen Volkswirtschaft sind einfach zu stark." Zwar habe die Regierung in Peking kürzlich Steuersenkungen angekündigt, um die Konjunktur zu stützen. "Die Ursachen der Wirtschaftsschwäche - Überschuldung, hohe Zinsen und hohe Rohstoffpreise - sind aber weiter vorhanden."

Bange Blicke warfen Investoren auch nach Italien. Das Land liegt mit der EU-Kommission über Kreuz wegen seiner Budgetpläne für die kommenden Jahre. Die Brüsseler Behörde könnte den Entwurf zurückweisen und Änderungen verlangen, was eine Premiere wäre. Einem Zeitungsbericht zufolge ist die Regierung in Rom aber grundsätzlich bereit, die Pläne noch zu ändern. An den Anleihemärkten sorgte das zunächst für Erleichterung, die Rendite der zehnjährigen italienischen Staatspapiere ging zurück.

Eine Feinunze Gold (31,1 Gramm) verteuerte sich um gut ein Prozent auf ein Dreieinhalb-Monats-Hoch von 1236 Dollar.

Bayer und Tech-Werte besonders gebeutelt

Einen schwarzen Tag erlebten Aktionäre von Bayer. Die Papiere des Pharma- und Agrarchemiekonzerns brachen um bis zu 8,5 Prozent ein, nachdem ein Gericht in den USA eine Klage im Zusammenhang mit dem Unkrautvernichter Glyphosat bestätigte. Zwar wurde auch die Strafe verringert, für Bayer sei das Urteil aber dennoch enttäuschend, kommentierten die Analysten vom Bankhaus Lampe. Bayer-Aktien verloren in den vergangenen sechs Monaten mehr als 20 Prozent.

Unter Druck standen auch Technologie-Werte nach einem verhaltenen Geschäftsausblick des Apple-Zulieferers AMS. Er senkte seine Umsatz- und Ergebnisprognosen und schickte die Aktien um bis zu 31,5 Prozent nach unten. Dialog Semiconductor fielen um 4,2 Prozent, die im Dax notierten Titel von Infineon sackten um sechs Prozent ab. Der Branchenindex verlor 4,1 Prozent.

In Paris gerieten Aktien von Renault unter die Räder, sie verloren bis zu 5,3 Prozent. Der Umsatz des Autokonzerns sank im dritten Quartal unerwartet deutlich. Der ebenfalls französische IT-Spezialist Atos enttäuschte mit seinen Quartalszahlen, die Aktien brachen um mehr als 20 Prozent ein.

Einer der wenigen Gewinner an der Börse war Linde mit einem Plus von 1,2 Prozent. Die Titel hatten schon am Montag 3,6 Prozent zugelegt, nachdem der Spezialist für Industriegase die letzte Hürde genommen hat für die Fusion mit dem US-Rivalen Praxair.

Neue Wirtschaftskrise? Die Top 7 Risiken 1. Hohe Schulden Der Privatmann kennt das: In guten Zeiten zurücklegen für die Krise. Doch seit 2008 sind die Gesamtschulden der Welt um 60 Prozent gestiegen. 182 Billionen (182.000.000.000.000) Dollar fehlen in den öffentlichen und privaten Kassen weltweit. Wo soll da Geld als Puffer für den Abschwung herkommen?

Neue Wirtschaftskrise? Die Top 7 Risiken 2. Schwellenländer Sie stehen für immerhin 40 Prozent der globalen Wirtschaftsleistung - und sind doch verletzlich. Viele Schwellenländer kurbeln ihren Konsum mit ausländischem Geld an, meist mit Dollar. Doch das System stockt, wenn die US-Zinsen steigen. Denn dann legen Investoren ihr Geld lieber in den USA an. Argentinien ist das erste Opfer. Die Türkei könnte folgen.

Neue Wirtschaftskrise? Die Top 7 Risiken 3. US-Wirtschaft Noch hält Donald Trump die weltgrößte Volkswirtschaft mit Steuergeschenken und Handelsschranken auf künstlichem Boom-Kurs. Viele Unternehmen schütten das Geld in der unsicheren Welthandelssituation aber lieber aus, statt zu investieren. Der IWF rechnet damit, dass 2018 die Wachstumsspitze erreicht ist, von nun an geht es abwärts.

Neue Wirtschaftskrise? Die Top 7 Risiken 4. Handelskonflikt Fleisch und Gemüse aus den USA; Stahl, Textilien, Technik aus China. Produkte für 360 Milliarden Dollar belegen die Streithähne bereits mit Zöllen. Laut IWF ist das jetzt schon schlecht für die USA (-0,9 Prozent Wirtschaftsleistung) und China (-0,6 Prozent). Eskaliert der Streit, leiden alle mit: 17,5 Prozent weniger Welthandel wären die Folge, schätzt die Welthandelsorganisation.

Neue Wirtschaftskrise? Die Top 7 Risiken 5. Risikobanken "Schattenbanken" wickeln Finanzen außerhalb des regulären (regulierten) Bankensektors ab. Laut EZB-Chef Mario Draghi bilden sie 40 Prozent des Finanzsystems allein in der EU. Selbst viele reguläre Banken haben zu geringe Finanzpuffer für eine Krise. Und die Partystimmung ist zehn Jahre nach der Krise zurück - mit Risiko-Krediten, für die sich Unternehmen zum Teil mehrfach überschulden.

Neue Wirtschaftskrise? Die Top 7 Risiken 6. Harter Brexit Die Zeit läuft, aber noch gibt es keinen gemeinsamen Plan für das Ende der EU-Mitgliedschaft der Briten am 29.03.2019. Ohne Freihandelsabkommen müssten allein deutsche Firmen über drei Milliarden Euro pro Jahr an Zöllen zahlen. Grenzkontrollen gefährden die "just-in-time"-Produktion. Autohersteller wie Nissan, Toyota und BMW wollen dann Werke auf der Insel schließen.

Neue Wirtschaftskrise? Die Top 7 Risiken 7. Italien Euro-Krise reloaded? Die Populisten in Rom wollen ihre Bürger früher in Rente schicken und Arbeitslosen ein bedingungsloses Grundeinkommen zahlen. Dabei ist Italien nach Griechenland der Schuldenmeister Europas, steht mit mehr als 2,2 Billionen Euro in der Kreide. Griechenland hat gerade den Euro-Rettungsschirm verlassen und versucht, seine Banken von faulen Krediten zu befreien. Autorin/Autor: Paul-Christian Britz







hb/bea (rtr)