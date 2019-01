Australian Open: Titelverteidigerin Wozniacki ist raus

Titelverteidigerin Caroline Wozniacki ist bei den Australian Open der Tennisprofis an Ex-Siegerin Maria Scharapowa gescheitert. Die Dänin verlor in der dritten Runde das Duell der früheren Weltranglisten-Ersten in drei Sätzen mit 4:6, 6:4, 3:6. Wozniacki hatte im vergangenen Jahr in Melbourne nach langer Wartezeit ihr erstes Grand-Slam-Turnier gewonnen.

Die Russin Scharapawa, die die vier größten Turniere vor ihrer Dopingsperre alle für sich entscheiden konnte, trifft im Achtelfinale am Sonntag auf die Australierin Ashleigh Barty. Wimbledonsiegerin Angelique Kerber ist gegen die australische Außenseiterin Kimberly Birrell erst im letzten Spiel des Tages in der Rod-Laver-Arena an der Reihe.

Federer siegt glatt

Bei den Männer gab sich Titelverteidiger Roger Federer keine Blöße und zog mit einem glatten Erfolg zum 17. Mal in seiner Karriere ins Achtelfinale der Australian Open ein. Der Sieger der beiden vergangenen Jahre gewann gegen den US-Amerikaner Taylor Fritz in drei Sätzen mit 6:2, 7:5, 6:2. Federer brauchte für seinen Erfolg nur 1:28 Stunden. Mit einem siebten Triumph in Melbourne wäre der 37-Jährige alleiniger Rekordsieger des Grand-Slam-Turniers. In der Runde der letzten 16 an diesem Sonntag trifft Federer auf den aufstrebenden Griechen Stefanos Tsitsipas.

