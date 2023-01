Australian Open - Tennis-Highlight zum Jahresbeginn

Australische Hitze

Wer in Melbourne antritt, muss auf große Hitze eingestellt sein. Temperaturen jenseits der 35 Grad Celsius sind bei den Spielen, die mittags und am Nachmittag stattfinden, keine Seltenheit. Allerdings kann es auch zu rapiden Wetterwechseln kommen: erst Hitze, dann heftiger Regen, manchmal Hagel und starker Wind. "Four seasons in one day" nennen die Australier die Wettereigenart von Melbourne.