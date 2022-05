Ausländische Rekordspieler der Bundesliga

Hasan Salihamidzic - 321 Spiele

Seine ersten Spiele in der Bundesliga macht "Brazzo", das "Bürschchen", ab 1995 für den HSV. Während des Bosnienkrieges schickten seine Eltern den damals 15-Jährigen 1992 zu Verwandten nach Hamburg. 1998 wechselt er zu den Bayern, später zu Juventus, bevor er 2012 in Wolfsburg seine aktive Karriere beendet. In der Bundesliga ist Salihamidzic aber auch heute noch - als Sportvorstand des FC Bayern.