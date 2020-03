Aus in der Champions League: Klopps FC Liverpool in der Krise?

"Es fühlt sich alles nicht richtig an", sagte Jürgen Klopp nach dem K.o. seines FC Liverpool im Achtelfinale der Champions League. Nach dem 0:1 im Hinspiel verlor der Titelverteidiger auch das Rückspiel im heimischen Stadion gegen Atletico Madrid mit 2:3 nach Verlängerung - trotz einer 2:0-Führung. Seinen Frust über das Ausscheiden ließ der deutsche Startrainer am Gegner aus. "Um ehrlich zu sein, ich kann nicht verstehen, warum sie mit ihrer Qualität einen solchen Fußball spielen", mäkelte Klopp an der defensiven Grundhaltung der Spanier herum. Sie hätten mit zwei Verteidigungsreihen gespielt. "Aber der Gewinner hat immer recht." Und er selbst, so Klopp, das sei ihm klar, sei "wirklich, wirklich ein schlechter Verlierer".

"Keine Auswirkungen auf die Saison"

Lange Gesichter bei den "Reds"

Es war die erste Europapokal-Heimniederlage an der Anfield Road seit sechs Jahren. International und national zusammengenommen waren die "Reds" im eigenen Stadion sogar 42 Spiele unbesiegt geblieben. Damit ist innerhalb von acht Tagen Liverpools zweiter Titeltraum geplatzt. Am Dienstag vergangener Woche war Klopps Mannschaft auch im Achtelfinale des FA-Cups gescheitert - mit 0:2 beim FC Chelsea. Schon da war das ersehnte Triple dahin. Nun wird es nicht einmal ein doppelter Titelgewinn.

Ob der K.o. in der Champions League Auswirkungen auf Liverpools Saison haben werde, wurde Klopp gefragt. "Nein, keine Folgen", antwortete der 52-Jährige leicht genervt. "Ich bitte Sie, wir haben doch alles versucht. Zweieinhalb Jahre lang hatten wir einen außergewöhnlichen Lauf in der Champions League, eine Party nach der anderen." Auch am Mittwoch sei alles für eine weitere Party gerichtet gewesen: Tolle Kulisse, seine Mannschaft habe ein "super Spiel" gemacht und schöne Tore erzielt. "Aber wir haben verloren. Das ist alles", resümierte Klopp. "Jetzt haben wir mehr Zeit, um uns auf unsere Premier-League-Spiele vorzubereiten."

Zwei Siege fehlen

Der erste englische Meistertitel der "Reds" nach 30 Jahren steht so gut wie fest. Auch wenn sich Liverpool am 29. Februar mit einem 0:3 beim Abstiegskandidaten FC Watford die erste und bislang einzige Saisonniederlage geleistet hatte, führt Klopps Team die Tabelle aktuell mit dem beruhigenden Vorsprung von 25 Punkten an. Zwei Siege fehlen noch zur vorzeitigen Meisterschaft. Spätestens dann werden die Liverpooler sicher das Ausscheiden aus der europäischen Königsklasse vergessen haben und ihrem deutschen Erfolgstrainer wieder huldigen.