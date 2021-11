Unter "Augmented Reality" (deutsch "erweiterte Realität") versteht man die computergestützte Erweiterung der Realitätswahrnehmung.

Dabei können alle Sinne angesprochen werden. Meist geht es jedoch vor allem um visuelle Einblendungen sowie Überlagerungen von Bildern oder Videos mit computergenerierten Zusatzinformationen oder virtuellen Objekten. Der Einsatz ist in allen Alltagsbereichen denkbar. Beispielsweise in der Produktionsplanung, als Unterstützung bei Reparaturen oder im Marketing. Anders bei der virtuellen Realität: Hier taucht der Betrachter komplett in die virtuelle Welt ein.