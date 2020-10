Auflösung: Welche europäische Küche ist Ihre Lieblingsküche?

Die europäische Küche hat einiges zu bieten, da aus jedem Land unterschiedliche kulinarische Einflüsse kommen. Jedes Land in Europa bietet eine große Vielfalt an Gerichten. Wie zum Beispiel Slowenien, das kleine Land in Südosteuropa wird immer mehr zur Feinschmecker-Destination. Slowenien ist kulinarisch interessant. Denn auf der einen Seite gibt es die eher rustikalen traditionellen Rezepte, auf der anderen Seite entwickelt sich in den vergangenen Jahren eine immer größer werdende Gourmetszene. Viele von Ihnen haben uns diese Woche geschrieben, welche europäische Küche ihre Lieblingsküche ist. An alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein herzliches Dankeschön!

Unter sämtlichen Einsendungen haben wir einen Rucksack mit Inhalt im exklusiven DW-Design verlost. Gewonnen hat Ruben Diaz L. aus Reno in den USA. Seineeuropäische Lieblingsküche ist: die spanische Küche!

Herzlichen Glückwunsch!