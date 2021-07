Auflösung: Das Lieblingsmärchen der Euromaxx-Zuschauer!

„Die kleine Meerjungfrau“, „Die Eiskönigin“ oder „Das Mädchen mit den Schwefelhölzern“ - Die Erzählungen von Hans Christian Andersen sind weltberühmt. Ein neues Museum in der Geburtsstadt des dänischen Dichters in Odense setzt H.C. Andersen nun ein architektonisches Denkmal. Wir wollten anlässlich der Eröffnung von Ihnen wissen, wie Ihr Lieblingsmärchen heißt und warum es Ihr Favorit ist.

Viele von Ihnen haben uns diese Woche geschrieben. An alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein herzliches Dankeschön!

Unter sämtlichen Einsendungen haben wir einen DW-Reise-Rucksack mit Inhalt verlost. Gewonnen hat Barbara St. L. aus Victoria in Kanada. Sie mag das Märchen "Hänsel und Gretel" von den Brüder Grimm am liebsten.



Herzlichen Glückwunsch!