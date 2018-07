Auf den Spuren von Frankensteins Monster durch Ingolstadt

Eine dunkle, regnerische Nacht, ein medizinisches Labor, Kerzenlicht, Leichenteile - und die Vision von einer Schöpfung, die eine neue Art begründen soll. Darum dreht sich die Schlüsselszene von Mary Shelleys Roman "Frankenstein", erschienen vor 200 Jahren, Anfang 1818. Für viele ist die Geschichte der Beginn der Sparte Horror. Ihren Ursprung hat die Geschichte in Ingolstadt. Nun, zum Jubiläum, macht sich die Stadt zwischen engen Gassen und alten Mauern auf die Suche nach den Spuren des Monsters. Und beweist, dass die Geschichte mehr kann als zu gruseln - und hochaktuell ist.

Das bayerische Ingolstadt - Inspirationsquelle für die britische Schriftstellerin Mary Shelley

Warum ausgerechnet Ingolstadt?

Shelley lässt den Horror an einem Ort beginnen, der - heute zumindest - idyllischer nicht sein könnte. Das spätbarocke Gebäude der alten Anatomie in Ingolstadt liegt ruhig und würdevoll da. Dahinter, im Kräutergarten, streifen Besuchergruppen umher. Der Gärtner reinigt die Beete. Nur wenige Meter weiter aber wurden vor etwas mehr als 200 Jahren feierlich Leichen seziert, sagt Stadtführerin Maria Pilz. Denn im sogenannten anatomischen Theater der ersten Landesuniversität wurde medizinische Pionierarbeit geleistet: Über die Galerie konnten Medizinstudenten - aber auch Bürger - dabei zusehen, wie im Erdgeschoss bei Geigenmusik der Professor in Frack und Zylinder die Vorschneider anwies, die Körper von Straftätern und Soldaten zu zerlegen.

Das Gebäude der alten Anatomie, heute ist hier das Medizinhistorische Museum untergebracht

Diese Arbeit in Ingolstadt sprach sich schnell auch über die Landesgrenzen hinweg herum. Nur wenige hatten es bis zu diesem Zeitpunkt gewagt, an toten Menschen herumzuschneiden, zu groß war die Angst vor dem Zorn der Kirche. Und so hörte vielleicht auch Mary Shelley von der Universität - obwohl sie selbst nie Ingolstadt besuchte.

Als dann alle Teilnehmer eines Schriftstellerkreises in den Schweizer Bergen im verregneten, kalten Sommer 1816 eine Horrorgeschichte schreiben sollten, wählte die damals 19-jährige Shelley Ingolstadt als Ausgangspunkt. Die alte Anatomie war da aber schon jahrelang verwaist, die Universität samt Studenten erst nach Landshut, später nach München gezogen. Dennoch ließ Shelley ihre Figur, Viktor Frankenstein, in Ingolstadt Medizin studieren - und die Idee entwickeln, künstliches Leben zu erschaffen.

Zehn Gründe für Bayern Zehn Gründe für Bayern Bayern ist Deutschlands beliebtestes Reiseziel. Jedes Jahr besuchen rund 8,5 Millionen ausländische Gäste den Freistaat. Diese Sehenswürdigkeiten stehen auf ihrer Rangliste ganz oben.

Zehn Gründe für Bayern Zugspitze Bayern ist wirklich Spitze, denn hier steht der höchste Berg Deutschlands. Insgesamt 2962 Meter misst die Zugspitze in den Bayerischen Alpen. Doch die Besucher müssen nicht unbedingt viel Kraft aufbringen, um die Aussicht vom Gipfel zu genießen: Die Zugspitze ist auch über zwei Seilbahnen und eine Zahnradbahn zu erreichen.

Zehn Gründe für Bayern Münchner Oktoberfest Das größte Volksfest der Welt zieht jährlich rund sechs Millionen Besucher an und hat mittlerweile Ableger in aller Welt. Bier aus Literkrügen, Frauen im Dirndl, Männer in Lederhosen und dazu Musik und Tanz in den Festzelten - das Original gibts nur in München. Und zwar seit 1810.

Zehn Gründe für Bayern Landeshauptstadt München Die bayerische Metropole ist eine der schönsten Städte Deutschlands. Erster Anlaufpunkt für Besucher: der Marienplatz mit Frauenkirche und Neuem Rathaus samt historischem Glockenspiel. Darüber hinaus locken das Hofbräuhaus, Schloss Nymphenburg, der Englische Garten und die vielen Museen; etwa das Deutsche Museum - das größte Technikmuseum der Welt.

Zehn Gründe für Bayern FC Bayern München München ist zudem die Heimat der erfolgreichsten deutschen Fußballmannschaft. Die Heimspiele des FC Bayern werden in der Allianz Arena ausgetragen. Und wer keine Karten fürs Spiel ergattern kann - sich Robben, Müller & Co. aber dennoch ganz nah fühlen will - dem bleibt immer noch eine Führung durchs Stadion.

Zehn Gründe für Bayern Schloss Neuschwanstein Dieses Märchenschloss besichtigen rund 1,4 Millionen Menschen jedes Jahr. Seinem Erbauer, dem menschenscheuen Bayernkönig Ludwig II., hätte das wohl nicht gefallen. Er ließ Neuschwanstein 1869 vor allem als Rückzugsort erbauen, um sich in eine Märchen- und Sagenwelt zu flüchten. Heute verkörpert es für Touristen aus aller Welt Romantik pur.

Zehn Gründe für Bayern Königssee Er gilt als der König unter den rund 200 bayerischen Seen: Tief eingeschnitten in die Berchtesgadener Alpen verbreitet das kristallklare Wasser eine fast märchenhafte Stimmung. Die Wallfahrtskirche St. Bartholomä ist nur mit umweltfreundlichen Elektrobooten erreichbar. Und das schon seit 1909.

Zehn Gründe für Bayern Rothenburg ob der Tauber Diese Kleinstadt in Franken ist Mittelalter pur! Vor allem asiatische Touristen lieben die Fachwerkhäuser samt Stadtmauer und Verteidigungstürmen. Dabei war es einfach Geldmangel, der die Stadt nach dem Dreißigjährigen Krieg im Dornröschenschlaf versinken ließ. So ist Rothenburg ob der Tauber heute ein Juwel, das an Deutschlands bekanntester Touristikroute, der Straße der Romantik, liegt.

Zehn Gründe für Bayern Markgräfliches Opernhaus in Bayreuth Nicht Wagners Festspielhaus in Bayreuth, sondern das Opernhaus der Markgräfin Wilhelmine hat es 2012 in die UNESCO-Liste geschafft. Damit ist es die jüngste der insgesamt sieben bayrischen Welterbestätten. Das Opernhaus von 1744 gilt heute als eines der schönsten noch erhaltenen Barocktheater in Europa.

Zehn Gründe für Bayern Nürnberger Christkindlesmarkt Nürnberg, die zweitgrößte Stadt Bayerns, ist immer eine Reise wert. Die meisten Besucher kommen jedoch im Dezember zum Christkindlesmarkt. Jedes Jahr strömen mehr als zwei Millionen Besucher in die Stadt, um einen der berühmtesten Weihnachtsmärkte der Welt zu sehen. Glühwein und Lebkuchen bekommt man zwar überall, aber wo begegnet man schon einem Christkind?

Zehn Gründe für Bayern Bayerische Gastlichkeit Es hat seinen Grund, warum gerade die Bayern den Biergarten erfunden haben. Ursprünglich sollte das Bier im Schatten großer Bäume nur kühl gelagert werden, aber dann wurde es auch gleich vor Ort ausgeschenkt. Denn im Grünen schmeckt das Bier gleich nochmal so gut. Heute gibt es rund 800 Biergärten in Bayern! Autorin/Autor: Kerstin Schmidt



Dr. Frankenstein als Tourismusfaktor

So kann die Stadtführerin heute erahnen, in welcher Gasse Frankenstein vielleicht sein kleines Apartment gehabt haben soll und auf welchem Friedhof er im Roman die Leichenteile für seine Kreatur ausbuddelte. Doch die Touristen - und auch so manche Einheimische - stört das wenig. Sie wandeln in Scharen bei Einbruch der Dunkelheit auf Gruselführungen auf den Spuren des Monsters durch die Stadt, auch wenn selbst der Tourismuschef Jürgen Amann sagt, dass es dabei zum großen Teil um Klamauk geht. "Sicherlich gibt es bestimmt jemanden, der da die Nase rümpft und sagt, man darf keinen Zentimeter von der Historie abweichen", sagt er. Er sieht das anders: "Man muss vor allem eine gute Geschichte erzählen."

Gästeführerin Marianne Pilz zeigt Touristen, wo Dr. Frankenstein in Ingolstadt sein Unwesen trieb

Das bedeutet aber nicht, dass das Programm nicht auch ernste Punkte umfasst. Ja, man bewirbt Monsterblut (Schnaps), Monsterpillen (Pfefferminzbonbons) und Frankenstein-Eis (ein leuchtend blutrotes Beerensorbet). Aber man hat auch erkannt, dass Frankensteins Vision, ein neues, besseres Leben zu erschaffen, aktueller ist denn je. Und deshalb wird das Thema weitergedacht, weitergetrieben. Auch dorthin, wo es Ingolstadt und den Ingolstädtern vielleicht manchmal wehtut.

Künstliches Leben - das Thema könnte kaum aktueller sein

Die Stadt thematisiert in einem Programm für Touristen nicht nur den Horror, sondern auch künstliche Intelligenz, künstliches Leben und einen neuen Kunstbegriff. Das Stadttheater zum Beispiel stellte einen futurologischen Kongress auf die Beine, in der Wissenschaft, Forschung, Technik und Kunst drei Tage lang die Verschmelzung von Mensch und Maschine thematisierten. Da tanzten Roboter Ballett und Zombies wandelten durch apokalyptische nukleare Wüsten. Autonomes Fahren, autonomes Töten und automatisiertes Denken - alles Themen, die nicht nur die Automobilstadt umtreiben, sondern auch verknüpft werden können mit Frankensteins - also Shelleys - Zukunftsvision.

Weltliteratur - Mary Shelleys "Frankenstein" aus dem Jahre 1818

Das Tourismusbüro legt das Jubiläum zudem bewusst jung und anders auf: Mit 3-D-Streetart vor dem altehrwürdigen Rathaus. Zum Ende des Jahres wird es im Programm dann noch einmal ernst: Der Historiker Theodor Straub spricht über die Fantasie Frankensteins, dass der Mensch des Menschen Schöpfer sein könnte und sich so an Gottes Stelle setzt. Und darüber, wie diese Vision im 20. Jahrhundert scheiterte. Genau wie es die fiktive Geschichte Frankensteins und seines Monsters vorhersagte.

Sophie Schmidt (dpa)