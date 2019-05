Auf den Spuren der Befreier

Potsdamer Konferenz in Schloss Cecilienhof

Nach der Übernahme der Regierungsgewalt tagen im Sommer 1945 die drei Hauptalliierten in Schloss Cecilienhof in Potsdam. Josef Stalin, Harry S. Truman und Winston Churchill führen die Delegationen an, die über die Nachkriegsordnung in Europa beraten. Am Ende steht die Aufteilung Deutschlands in vier Besatzungszonen fest.