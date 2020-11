Auf Corona folgt die Schuldenpandemie

Die weltweite Wirtschaftsleistung wird in diesem, von der Corona-Pandemie geprägten Jahr, zurückgehen - darin sind sich alle Beobachter einig. Es gibt kein Indiz, das auf eine andere Entwicklung hindeuten würde. Lediglich über den Umfang des Rückgangs und die mittelfristigen Aussichten auf eine Erholung sind noch umstritten.

Die Weltbank und der Internationale Währungsfonds (IWF) haben in den vergangenen Wochen Zahlen über die katastrophal anmutenden Zahlen veröffentlicht, während Regierung weltweit schon wieder davon sprechen, dass sich die Wirtschaft ab 2021 bald wieder erholen wird.

So schlimm wie seit dem Kriege nicht

Nach den Berechnungen des Internationalen Währungsfonds wird die globale Wirtschaftsleistung in diesem und im nächsten Jahr insgesamt um 12,5 Billionen Dollar (11 Billionen Euro) geringer ausfallen. Dies sei "die schlimmste Rezession" seit der Weltwirtschaftskrise vor rund 90 Jahren, so eine IWF-Chefvolkswirtin. Und sie fügte hinzu: "Kein Land bleibt verschont." Zum Vergleich: Die Bruttowertschöpfung der deutschen Volkswirtschaft betrug im vergangenen Jahr etwas mehr als drei Billionen Euro.



Als Konsequenz der Krise werde die öffentliche Verschuldung relativ zur Wirtschaftsleistung dieses Jahr den bisherigen Höchststand vom Ende des Zweiten Weltkriegs übertreffen. Die Konjunktur müsse gestützt werden und ärmere Länder seien noch mehr auf die Hilfe reicherer Länder angewiesen. Außerdem müsste nach der Pandemie die Verschuldung durch strenge Sparmaßnahmen wieder eingedämmt werden.



Der IWF rechnet in diesem Jahr mit einem globalen Wirtschaftseinbruch um 4,9 Prozent, im April hatte der IWF noch ein Schrumpfen von lediglich drei Prozent vorhergesagt. Für 2021 erwartet die Organisation aber weiterhin eine Erholung. Die globale Wirtschaft soll dann um 5,4 Prozent zulegen. Aber nur, betonte die IWF-Volkswirtin, wenn eine weitere Corona-Welle mit neuen Ausgangsbeschränkungen das Wachstum nicht wieder zunichte mache.

Nur China hat Grund zur Freude, in der übrigen Welt kennt COVID-19 nur Verlierer - auch wirtschaftlich

Die Industrieländer werden bluten

Noch ein dunkleres Bild zeichnet die Weltbank: Die globale Wirtschaftsleistung werde dieses Jahr um 5,2 Prozent schrumpfen. Im Januar waren die Washingtoner Experten noch von einem Wachstum von 2,5 Prozent ausgegangen. Auch hier heißt es aber einschränkend: Die Schätzungen könnten sich noch einmal verschlechtern, sollten die Unsicherheiten wegen der Pandemie und etwaige Einschränkungen von Wirtschaft und öffentlichem Lebern noch länger anhalten.



Für die Industrieländer prognostiziert die Weltbank ein sattes Minus von sieben Prozent, in den Schwellenländern werde die Wirtschaftsleistung um 2,5 Prozent sinken. Für die USA sagt die Weltbank ein Minus von 6,1 Prozent, für die Euro-Zone sogar von 9,1 Prozent voraus.

Für China dagegen, wo das Virus erstmals aufgetreten war und offiziellen Angaben aus Peking zufolge inzwischen eingedämmt wurde, erwarten die Experten ein Wachstum von einem Prozent.

Versicherer fühlen sich verlassen

Auch der Rückversicherungskonzern Swiss Re rechnet inzwischen mit den Zahlen des IWF. Der Konzern erwarte schwere Beeinträchtigungen der Weltkonjunktur, sagte Konzernchef Christian Mumenthaler bei einer Online-Konferenz des Finanzinformationsdienstes Bloomberg : "Wir gehen davon aus, dass die Leistungseinbuße weltweit 12 Billionen Dollar betragen wird." Und das könnten die Versicherungen nicht auffangen, denn ihre Bilanzen machten nur einen kleinen Bruchteil dieser Summe aus.

Tendenz steigend: Die Verschuldungsquote einiger wichtiger Volkswirtschaften und ihre Entwicklung in der Pandemie

Und schon wieder die Investment-Banker

Die Vorhersagen von Weltbank und IWF beziehen sich auf die sogenannte Realwirtschaft. Im Finanzsektor sieht die Lage noch einmal ganz anders aus. Auf diesem Feld sind Vorhersagen noch viel schwieriger, weil über Umfang und Volumen von Finanztransaktionen nur selten genug bekannt ist.

Eine Zahl kann das verdeutlichen: Bei den Berechnungen des IWF gehen die Ökonomen von einem wirtschaftlichen Rückgang von rund 11 Billionen Euro aus - weltweit. Doch allein die Schweizer Credit Suisse CS hat knapp 51 Billionen an Derivaten in ihrer Bilanz stehen. Das ist im Vergleich zum Jahr 2007 - dem Jahr vor der Weltfinanzkrise - ein Plus von mehr als 25 Prozent oder von 10,747 Billionen in nur acht Jahren. Trotz des oft wiederholten Versprechens, das Investment-Banking zu reduzieren, wachsen die Bestände an Derivaten also in hohem Tempo unvermindert an.

Es muss nicht immer zum Guten sein, wenn die Zentralbanken sich generös zeigen und ihre Schatztruhen öffnen

Wenn die Medizin zum Gift wird

Der Derivatehandel profitiert zum einem davon, dass die Investment-Abteilungen der Großbanken immer einen erklecklichen Anteil am Gewinn der Banken garantieren und zum anderen daran, dass es weltweit sehr viel Geld gibt, das nicht investiert wird. Denn auch aus Sicht der Kunden ist es lukrativer, das Geld mittels Finanzinstrumenten zu vermehren, als es in der Wirtschaft zu investieren.

Die Schöpfer der stets noch wachsenden großen Menge Geldes, das weltweit im Umlauf ist, sind Regierungen und Notenbanken. Sie drucken immer weiter neues Geld und drücken es in den Markt, um deflationären Tendenzen entgegenzuwirken und die Gefahr von Rezessionen zu mindern.

Im Ergebnis jedoch wandert das frische Geld nicht in die Wirtschaft, sondern wird an den Finanzmärkten eingesetzt. Das Ergebnis: Die Bank für internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) mit Sitz in Basel hat errechnet, dass das Bruttoinlandsprodukt sämtlicher Länder der Erde für rund 63 Billionen Dollar stehe, der weltweite Umsatz mit Derivaten dagegen etwa zehnmal so groß sei. So wird das frische Geld der Wirtschaft eher schaden als nützen, vor allem, wenn das globale Finanzsystem noch einmal vor der Kernschmelze stehen sollte wie in der Finanzkrise von 2008.