Auch Harry Potter muss Corona weichen

Magische Orte: Eine Tour zu den Harry-Potter-Locations

Edinburgh: Balmoral Hotel

In diesem 5-Sterne-Hotel können betuchte Fans die J.K. Rowling Suite buchen (Zimmernummer: 552). Dort schrieb Rowling die letzten Zeilen der magischen Erfolgsgeschichte. Anschließend brach sie in Tränen aus und tröstete sich mit einer Flasche Champagner. In der antik eingerichteten Suite erinnert eine von Rowling signierte Büste an ihren denkwürdigen Aufenthalt.

Autorin/Autor: Sven Töniges, Janis Schäfer