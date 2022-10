Atomreaktor Tihange 3 vom Stromnetz genommen

Grund für die Abschaltung ist ein Druckabfall in einem der drei Dampfgeneratoren, wie die Nachrichtenagentur Belga unter Berufung auf den Betreiber Engie meldet. Der Reaktor soll im Laufe der Woche wieder hochgefahren werden. Ein Sprecher von Engie sagte demnach, die Abschaltung habe keine Auswirkung auf die Sicherheit der Anlagen. Das Kernkraftwerk Tihange 3 liegt etwa 60 Kilometer von der deutschen Grenze entfernt.

In Deutschland gibt es seit langem Kritik an den belgischen Kraftwerken aus den 1970er und 80er Jahren. So wurden bei den Reaktoren im Nachbarland mehrfach Mängel festgestellt, etwa marode Betonteile. Die Stadt Aachen und die Bundesregierung haben deswegen in der Vergangenheit wiederholt gefordert, die AKWs stillzulegen.

Ukraine-Krieg verändert Blick auf die Atomkraft

Ursprünglich war geplant, alle belgischen Atomkraftwerke bis zum Jahr 2025 abzuschalten. Vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs und massiv gestiegener Energiepreise will die Regierung in Brüssel nun aber die Reaktoren Tihange 3 und Doel 4 bis mindestens Ende 2035 weiterlaufen lassen, um die Energiesicherheit zu gewährleisten. Formal beschlossen ist dies allerdings noch nicht. Im vergangenen Jahr kam rund die Hälfte der belgischen Stromproduktion aus Atomkraft.

Auch in Deutschland werden zwei der drei noch aktiven Atomkraftwerke voraussichtlich bis ins kommende Frühjahr hinein am Netz bleiben, die süddeutschen Meiler Isar 2 und Neckarwestheim.

In Frankreich, wo die Kernkraft mit rund 70 Prozent das Rückgrat der Stromversorgung im Land ist, gibt es Probleme. Eine Serie von Reparaturen und überfälligen Wartungsarbeiten hat zuletzt die Stromproduktion sinken lassen. Derzeit sind knapp die Hälfte der 56 französischen Atomkraftwerke nicht am Netz.

qu/gri (dpa)