Asyl: Welche Regeln gelten für Flüchtlinge aus der Ukraine?

Es ist selten, dass sich die Europäische Union bei Migrationsthemen einig ist. Am Donnerstag stimmten jedoch alle EU-Innenminister für die bürokratiearme Aufnahme von Flüchtenden aus der Ukraine. Erstmals, seit sie im Jahr 2001 eingeführt wurde, aktivierten die Minister damit die sogenannte Massenzustromrichtlinie. Die EU-Kommissarin für Inneres, Ylva Johansson feierte die Entscheidung auf Twitter als "historisch".

Gelten für Flüchtende aus der Ukraine einheitliche Regeln in allen EU-Staaten?

Ja. In der vergangenen Woche hatten einige EU-Staaten ihre eigenen Regelungen veröffentlicht. Am Donnerstag aber haben die Mitgliedstaaten der Europäischen Union zum ersten Mal eine Regelung aktiviert, die einheitliche Migrationsregeln in allen EU-Staaten schafft. Der nun beschlossene "temporary protection mechanism" - auf Deutsch häufig als "Massenzustromrichtlinie" bezeichnet - gewährt Flüchtenden aus der Ukraine bis zu drei Jahre Schutz.

Die Regelung gilt ab sofort für ein Jahr und verlängert sich automatisch um sechs bis zwölf Monate, falls die Regelung nicht aktiv zurückgenommen wird. Nach zwei Jahren kann die EU-Kommission den Mechanismus erweitern. Zu jeder Zeit kann die Kommission die Regelung einseitig annullieren.

Für wen gelten die Regelungen des neuen EU-Mechanismus?

Im Asyl-Regime der Europäischen Union entscheiden Mitgliedstaaten eigentlich auf Grund der individuellen Gefährdung von Geflüchteten über deren Status. In aufwendigen Rechtsverfahren werden dabei Einzelfälle bewertet. Dem entgegen haben die Innenminister und Innenministerinnen der Europäischen Union sich nun verständigt, Menschen aus drei Gruppen unter Schutz zu stellen.

Ukrainische Flüchtlinge an der Grenze zu Polen am 28. Februar 2022

Erstens, Ukrainer, die seit dem 24. Februar in Folge der russischen Invasion geflohen sind. Zweitens, Menschen aus Drittstaaten oder Staatenlose, die legal in der Ukraine lebten und denen es unmöglich ist, sicher in ihre Heimatländer zurückzukehren. Und drittens, Familienmitglieder der ersten beiden Gruppen. Für Ukrainer gibt es in der Europäischen Union keine Visumspflicht, sie können mit biometrischem Reisepass einfach einreisen.

Besonders um die Regelung von Nicht-Ukrainern hatten die Innenminister lange gerungen. "Sie wollten unbedingt vermeiden, dass Asylsuchende, beispielsweise aus Belarus, spontan oder mit Unterstützung Russlands, über die Ukraine in die EU einreisen, um hier um Anerkennung zu ersuchen," sagt Hanne Beirens, Direktorin des Migration Policy Institute Europe in Brüssel. Aber auch die Situation für andere Menschen aus Drittstaaten bleibt unklar. Personen, die in der Ukraine studierten oder arbeiteten, aber in ihre Heimatländer sicher zurückkehren können, sind vom EU-Schutz ausgeschlossen. Trotzdem sollen sie laut Beschlussvorlage zunächst einreisen können.

Wiebke Judith, Rechtspolitische Sprecherin von Pro Asyl, sieht weitere Probleme: "Auch Menschen, die nicht wie Ukrainer visumsbefreit sind, können derzeit einreisen – sie werden bei Kontrolle allerdings registriert. Damit ist die Flucht sichergestellt. Aber welchen rechtlichen Status diese Menschen jetzt in der EU haben, ist unklar."

Video ansehen 02:53 Hilfe für Ukrainer im deutsch-polnischen Grenzgebiet

Was ist der temporary protection mechanism?

Der Mechanismus wurde 2001 unter dem Eindruck des zweiten Balkan-Kriegs in das EU-Recht aufgenommen. Die Regelung sollte eine Lehre aus der Situation Vertriebener aus dem Kosovo sein, um in Zukunft schnell und unbürokratisch Menschen unter Schutz stellen zu können. Wenn die EU-Mitgliedsstaaten den temporary protection mechanism aktivieren, passieren zwei Dinge. Einerseits stellen sie damit fest, dass so viele Menschen in die EU fliehen, dass damit das konventionelle Asylsystem überfordert wird. Andererseits erhalten damit Flüchtende sofort rechtlichen Schutz.

Zudem birgt die Richtlinie einen Mechanismus zur EU-internen Umverteilung von Flüchtenden. 2003 wollte Spanien mit Hilfe der Regelung irakische Kriegsflüchtlinge schützen, 2011 forderten Malta und Italien die Aktivierung für Flüchtende aus Libyen. Das Europäische Parlament beantragte 2015 den Schutz syrischer Kriegsflüchtlinge mit Hilfe der Regelung. Die EU-Staaten konnten sich jedoch bisher nie auf einen Verteilmechanismus einigen, daher scheiterten die Bemühungen und jeder Staat betrieb eigene Initiativen.

Diesmal einigten sich die Innenminister auf einen freiwilligen Verteilmechanismus. Die EU-Mitgliedsstaaten sollen lediglich anzeigen, über wieviel Kapazität sie verfügen. Flüchtende können in einen anderen Mitgliedsstaat umsiedeln, wenn dieser zustimmt. Wiebke Judith von Pro Asyl wertet dieses System als flexibler, da es Flüchtenden entgegen der eigentlich geltenden Dublin-Verordnung Freizügigkeit innerhalb der EU gewährt.

Video ansehen 02:21 UN: Eine Million ukrainische Geflüchtete

Die Aktivierung des Mechanismus am Donnerstag bringt daher verschiedene Vorteile. Flüchtende, die von der Regelung erfasst sind, erhalten Zugang zum Sozialsystem, die Mitgliedstaaten müssen sich etwa um eine Wohnung und für Kinder auch Schulunterricht kümmern. Zudem erhalten alle, die von der Regelung eingeschlossen sind, umgehend in allen EU-Staaten eine Arbeitserlaubnis.

Darüber hinaus bringt die Regelung insbesondere für Asyl-Behörden Entlastung, da nun nicht mehr Einzelfälle geprüft werden müssen.

Ist mit der Aktivierung des temporary protection mechanisms jetzt alles geregelt?

"Der temporary protection mechanism ist noch nie angewendet worden und wir haben noch nicht völlig durchdacht, was das für die praktische Umsetzung bedeutet," beschreibt Hanne Beirens die neue Lage. Ganz ohne Bürokratie wird es in Zukunft daher nicht laufen. "Auch wenn es für den temporären Schutz kein langwieriges Asylverfahren braucht müssen die Menschen registriert werden. Die genauen Abläufe hierfür werden wohl gerade entwickelt, für die Ausstellung der Aufenthaltserlaubnis dürften dann wie üblich die Ausländerbehörden zuständig sein," erklärt Wiebke Judith von Pro Asyl.

Hat die neue Regelung auch weitere Auswirkungen?

Hunderttausende Menschen fliehen aus der Ukraine, und speziell Nachbarländer wie Polen oder die Slowakei vollziehen gerade eine bemerkenswerte Kehrtwende hin zu einer humaneren Flüchtlingspolitik. Auch Wiebke Judith von Pro Asyl, erkennt dies an:

"Es ist natürlich sehr erfreulich und eine 180-Grad-Wende, dass sich Staaten wie Polen oder die Slowakei jetzt zum Flüchtlingsschutz bekennen. Das zeigt auch: Die EU kann gemeinsam agieren, wenn sie will - es ist allein eine Frage des politischen Willens. Dieser Wille zum Schutz von fliehenden Menschen muss aber an allen Grenzen und für alle Menschen gelten."

Wiebke Judith: "Flüchtlinge mussten in Wäldern hungern"

Dies fordert Pro Asyl beispielsweise für Flüchtlinge auf der Mittelmeerroute oder die, die immer noch an der polnisch-belarussischen Grenze feststecken. Wiebke Judith erinnert an die dramatischen Bilder des vergangenen Jahres: "Auf die Flüchtlinge wurde an den Grenzen brutal eingeprügelt, sie mussten in den Wäldern hungern. Und was derzeit medial völlig untergeht: Dort stecken immer noch Menschen an der Grenze fest und es gibt keinerlei Bereitschaft, diese wenigen hundert Menschen aufzunehmen."

Wo werden sich die ukrainischen Flüchtlinge in der EU und Deutschland voraussichtlich ansiedeln?

Im Gegensatz zu 2015, in dem Deutschland fast im Alleingang Hunderttausende Flüchtlinge aufnahm, gehen Experten heute von einer Verteilung in ganz Europa aus. Herbert Brücker, Leiter des Forschungsbereiches "Migration, Integration und internationale Arbeitsmarktforschung" am Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB), sagt:

"In der Vergangenheit war Deutschland nicht das primäre Zielland für die Migration aus der Ukraine, sondern eher Länder wie Polen, Tschechien, Italien oder die Slowakei, auch in den USA und Kanada gibt es große Communitys. Deutschland wird auch jetzt nicht wichtigstes Zielland, sondern die Nachbarstaaten. Ich rechne aber damit, dass Deutschlands Gewicht stark ansteigen wird. Bisher leben die Ukrainer vor allem in deutschen Großstädten, Berlin, Hamburg, München, dem Rhein-Main-Gebiet und interessanterweise gibt es auch in Nürnberg eine sehr große Community."

Wie kann Deutschland von den Flüchtlingen aus der Ukraine profitieren?

2015 kamen viele Flüchtlinge mit einem niedrigen Bildungsstand, Deutschland setzte unzählige Qualifizierungsmaßnahmen und Fortbildungen auf, um diese für den hiesigen Arbeitsmarkt fit zu machen. IAB-Forscher Brücker geht bei den ukrainischen Flüchtlingen von anderen Voraussetzungen aus:

"In der Vergangenheit hatten die Menschen aus der Ukraine, die nach Deutschland kamen, zur Hälfte Hochschulabschlüsse und waren gut qualifiziert. Ich rechne damit, dass die meisten von ihnen in den Dienstleistungssektor gehen werden und dann vielleicht später, wenn die Männer nachkommen, in die Bauwirtschaft. Deutschland hat natürlich gerade im Pflegebereich einen hohen Bedarf an Arbeitskräften."

Herbert Brücker: "Deutschland nicht wichtigstes Zielland"

Was muss Deutschland im Vergleich zu 2015 besser machen?

Die Ankunft Hunderttausender Flüchtlinge innerhalb kürzester Zeit zu stemmen, war für Deutschland vor sieben Jahren eine immense Herausforderung. Herbert Brücker fordert, bei der Integration der Menschen aus der Ukraine aus den Fehlern der Vergangenheit zu lernen:

"Wir haben früher die Flüchtlinge dort angesiedelt, wo die Arbeitsmarktbedingungen schlecht und die Arbeitslosenquoten hoch waren. Wir sollten uns jetzt auf prosperierende Ballungsräume konzentrieren und schnell Rechtssicherheit über den Aufnahmestatus, Sprachkurse und eine Arbeitsvermittlung garantieren."

Dieser Text wurde aktualisiert.