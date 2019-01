Asian Cup: Emirate legen Protest gegen Katar ein

Die Vereinigten Arabischen Emirate, Gastgeber des Asian Cups, gehen nun am grünen Tisch gegen die 0:4-Halbfinal-Niederlage gegen Katar vor. Der Fußballverband der Emirate legte beim asiatischen Kontinentalverband AFC formell Protest gegen den Einsatz der katarischen Spieler Almoez Ali und Bassam Al Rawi ein. Die beiden nicht in Katar geborenen Fußballer erfüllten nicht die in Artikel 7 der FIFA-Statuten vorgesehen Bedingungen, hieß es. Danach müsste wenigstens ein Eltern- oder Großelternteil in Katar geboren sein oder aber die Spieler nach ihrem 18. Geburtstag mindestens fünf Jahre lang kontinuierlich in dem Land gelebt haben.

Der 22 Jahre alte Stürmer Ali wurde in Sudan geboren, der 21-jährige Verteidiger Bassam Al Rawi in Irak. Da beide Spieler noch jünger als 23 Jahre sind, können sie zudem die Fünf-Jahres-Auflage nicht erfüllt haben. Der Verband der Emirate hat nach eigenen Angaben Beweise dafür, dass Al Rawis Mutter, nicht wie gegenüber der FIFA angegeben, in Katar geboren sei, sondern in Irak.

Ali hatte im Halbfinale gegen die Emirate den Treffer zum 2:0 erzielt. Es war bereits sein achtes Turniertor - Rekord bei den Asienmeisterschaften. Al Rawi war für die Vorschlussrunde Gelb-gesperrt. Sollte die AFC dem Protest stattgeben, könnte das Halbfinale mit einer Niederlage Katars gewertet werden. Auch ein Ausschluss aus dem Turnier wäre möglich.

Felix Sanchez-Bas, spanischer Trainer der Katarer, gab sich gelassen. "Ich mache mir keine Sorgen", sagte Sanchez. "Wir haben noch ein Spiel vor uns und werden uns nur darauf konzentrieren. Alle anderen Dingen, die nicht mit Fußball zu tun haben, blenden wir aus."