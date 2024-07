Ein schiitischer Muslim in Lucknow zerbricht während einer Muharram-Prozession eine Leuchtröhre auf seinem Kopf. In Indien wird Aschura von den schiitischen Gemeinschaften in Städten wie Hyderabad, Lucknow und Mumbai besonders eindrucksvoll gefeiert. Die Gläubigen nehmen an großen Prozessionen teil, bei denen sie sich in Selbstgeißelung üben und Trauergesänge anstimmen.