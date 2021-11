Art Cologne: Die Kunstmesse feiert ihr Comeback

Die Art Cologne ist wieder da

Landesbank fördert Kunst

In der Sonderschau der Landesbank Baden-Württemberg "What - if Could - be" werden zeitgenössische Künstlerinnen und Künstler präsentiert. Das Foto mit dem Titel "Blow Up" stammt von der deutschen Künstlerin Josephine Meckseper. Sie lebt in New York und hat bereits in der Vergangenheit mehrfach auf die Unterrepräsentation von Frauen in der Kunstszene aufmerksam gemacht.