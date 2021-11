Arnold Schwarzenegger

Klimagipfel in Paris

Genau zwei Jahre nach Verabschiedung des Pariser Weltklima-Abkommens findet in der französischen Hauptstadt der "One Planet Summit" statt. 4000 Delegierte sind dabei. Formell beschlossen wird nichts. Zum Feiern gibt es eigentlich auch nichts: Denn die Übereinkunft von Paris ist bislang folgenlos geblieben. Frankreichs Präsident Macron will das nun ändern - mit bekannten Gesichtern.