Die Kleinsten sterben

Lituka Wenda Dety, eine 41-jährige Mutter, steht mit ihrer Familie am Grab ihres Sohnes. Während sie selbst mit dem Virus im Krankenhaus lag und wieder genesen konnte, verstarb ihr sechs Monate alter Sohn an den Affenpocken. "Wir wollen, dass es eine Impfkampagne gibt", sagt sie. "Nach all dem, was wir erlitten haben, wird es eine Katastrophe, wenn viele Menschen an dieser Krankheit erkranken."