Zusammen mit seinen Nachbarn Chile und Bolivien bildet Argentinien das so genannte "Lithium-Dreieck" in Lateinamerika. Dort liegt auch die argentinische Provinz Jujuy. Nach Angaben des US Geological Survey (USGS) befinden sich etwa 56 Prozent der weltweit ermittelten Lithiumressourcen von 89 Millionen Tonnen in dieser Region. Argentinien ist weltweit der viertgrößte Produzent des Metalls.