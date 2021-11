Architektur-Biennale Venedig

Das Glück liegt im Detail - Die fünf wichtigsten Trends der Architekturbiennale 2018

Wer mitreden will in der Welt des Bauens, des Designs und der Stadtplanung, kommt an dieser Schau nicht vorbei. Wir haben uns vor Ort umgesehen und erklären, was die Architekten dieses Jahr in Venedig bewegt.