Star-Architekt Gottfried Böhm ist gestorben

Gottfried Böhm war der Bildhauer unter den Architekten. Seine wichtigsten Werke gleichen zerklüfteten Betongebirgen - das Rathaus im rheinischen Bensberg etwa, das er als bürgerliche Trutzburg und Stadtkrone ausformte. Oder die massive Wallfahrtskirche in Neviges. Auch sie scheint wie für die Ewigkeit in Fels gehauen. Wuchtig-expressiv wirken diese Bauten, dramatisch statt beiläufig. Keinerlei dumpfe Schwere, kein hohles Pathos: Was von außen so massiv aussieht, wirkt innen fast schwerelos. Gottfried Böhm hat den Ernst seiner Bau-Skulpturen in kristallinen Ecken und Kanten gebrochen. Wer denkt da nicht an Lyonel Feiningers Kirchenbilder mit ihren feingezirkelten Lichtprismen?

Die Böhms - Baumeister ihrer Epochen Wallfahrtsort - auch für Architekten Scharfkantig, spitz, massiv: Wie ein Betongebirge ragt die Wallfahrtskirche "Maria, Königin des Friedens" in den Himmel über Neviges bei Velbert. Gottfried Böhm hat sie geschaffen. Für seine eigenwilligen, skulpturalen Beton-, Stahl- und Glasbauten erhielt der Wahlkölner schon 1986 - als bisher einziger Deutscher - den Pritzker-Preis, den "Nobelpreis für Architekten".

Die Böhms - Baumeister ihrer Epochen Himmelsstürmer Wie schon bei der Wallfahrtskirche in Neviges ist auch Gottfried Böhms Rathaus in Bensberg bei Köln eine begehbare und ganz aus Sichtbeton gegossene Skulptur. Erhaben ragt der bizarre Treppenhausturm in den Himmel. Böhms rhythmische Formensprache voller Winkel und Ein-, Durch- und Ausblicken verleiht seinen Bauwerken eine oft berührende Direktheit.

Die Böhms - Baumeister ihrer Epochen Erbaut auf den Ruinen des Zweiten Weltkriegs Die Domstadt und ihre Geschichte prägte das Werk von Gottfried Böhm. In Köln errichtete er 1947 seinen ersten eigenständigen Bau - die Kapelle "Madonna in den Trümmern" (s. Bild) - auf den Ruinen von St. Kolumba, zerstört im 2. Weltkrieg. 1948 heiratete Böhm die Architektin Elisabeth Haggenmüller. Aus der Ehe gingen vier Söhne hervor: Stephan, Peter und Paul setzen die Baumeistertradition fort.

Die Böhms - Baumeister ihrer Epochen Suche nach der Mitte Das Ensemble in Bensberg ist ringförmig arrangiert. Wie bei vielen Entwürfen Gottfried Böhms gruppieren sich mehrere Gebäude burgartig um einen Platz mit einer Kirche. Auch das 1968 errichtete "Bethanien-Kinderdorf" in Bergisch Gladbach-Refrath folgt diesem Muster.

Die Böhms - Baumeister ihrer Epochen Die Auster von Potsdam Fünf Geschosse zählt das 2006 errichtete Hans Otto Theater in Postdam. In luftiger Geste recken sich die schalenförmig auskragenden Dächer zur Havel hin. Es dominiert ein Materialmix aus Beton, Glas und Stahl. Sogar einen denkmalgeschützten Gasometer hat Gottfried Böhm in den Baukörper integriert. Poetisches Bauen für einen Tempel der Muße.

Die Böhms - Baumeister ihrer Epochen Sprung ins kalte Wasser Von der Antike bis zur Postmoderne unserer Tage – immer waren Form und Material von Bauwerken auch Spiegel des Zeitgeistes. Strömungen in Kunst und Kultur gewinnen sichtbare Gestalt und formen die Welt. Für visionäre Baumeister wie Gottfried Böhm, der schon als Kind im Büro seines Vaters Dominikus Kirchenfenster zeichnete, glich das Spiel nicht selten einem Sprung ins kalte Wasser.

Die Böhms - Baumeister ihrer Epochen Strenge der Form Auch die Söhne arbeiten als Architekten. Peter Böhms entwarf die Hochschule für Fernsehen und Film (HFF) in München. Werkstätten, Technikräume und Studios liegen im monolithischen Betonsockel. Hinter der abweisenden, strengen Fassade aus Beton und Glas werkeln aber nicht nur neue Filmtalente, auch das Staatliche Museum Ägyptischer Kunst zog hier ein.

Die Böhms - Baumeister ihrer Epochen Von Köln bis China Ein prägnanter Rundbau oder ein langgestreckter orthogonaler Riegel - zwischen den Gebäuden des neuen Führungs- und Schulungszentrums der Berufsfeuerwehr Köln liegt jede Menge Spannung. Stephan Böhm, erstgeborener Sohn von Gottfried Böhm, ist ein gefragter Architekt in China.

Die Böhms - Baumeister ihrer Epochen Islamisches Gotteshaus Majestätisch erhebt sich der Koloss aus Stahl und Beton, Glas und Holz in Köln. Deutschlands größte Moschee, geplant von Paul Böhm, dem jüngsten der vier Söhne, wurde 2011 fertig. Zuvor gab politisches und juristisches Gezänk.Mit Betsälen, Fachbibliothek, Büros und sogar einem Basar ist das muslimische Gotteshaus heute kulturelles und geistliches Zentrum der Muslime in Deutschland.

Die Böhms - Baumeister ihrer Epochen Familie - aber künstlerische Einzelgänger Er ist einer der wichtigsten Architekten Deutschlands. Als Sohn eines Kirchenbauers ist Gottfried Böhm Teil einer einzigartigen Architektendynastie. Seine Söhne Stephan, Peter und Paul sind inzwischen aus dem Schatten ihres Vaters getreten. Prägende Figur der Architektenfamilie hinter den Kulissen war eine Frau: die 2012 verstorbene Elisabeth Böhm. Ihr Mann erreicht jetzt ein biblisches Alter. Autorin/Autor: Stefan Dege



Gottfried Böhm, am 23. Januar 1920 als Sohn des berühmten Kirchenbaumeisters Dominikus Böhm in Offenbach geboren, baute bis Anfang der 1970er-Jahre vor allem Gotteshäuser. Sein erstes war 1947 die Marienkapelle "Madonna in den Trümmern" in der von Bomben zerstörten Kölner Kirche St. Kolumba. Charakteristisch für Böhms Bauten, die zu Beginn häufig in Beton, später in Stahl und Glas ausgeführt wurden, sind ihre räumliche Präsenz und Skulpturenhaftigkeit. Der Grund lag nah: Böhm liebte die bildende Kunst. Ihretwegen hatte er - neben Architektur - auch Bildhauerei studiert.

Der Nobelpreis für Architektur

Die Lichtmagie des Vaters hatte es ihm angetan. Gottfried Böhm lernte aber auch von Rudolf Schwarz, wie Böhms Vater ein rheinischer Kirchenbaumeister, der beim Wiederaufbau des kriegszerstörten Köln Maßstäbe setzte. Gottfried Böhm traf die Bauhaus-Meister Walter Gropius und Mies van der Rohe. Für seine Brückenschläge zwischen Tradition und Moderne nahm er 1986 den Pritzker-Preis entgegen, eine Art Nobelpreis für Baumeister. Mit Frei Otto, der 2015 postum geehrt wurde, gelang dies nur einem anderen Deutschen.

Die Kapelle "Madonna in den Trümmern" in Köln, erschaffen von Gottfried Böhm

Nach dem Tod des Vaters hatte Gottfried Böhm dessen Büro in Köln-Marienburg übernommen. Drei seiner vier Söhne schlugen denselben Berufsweg ein. So entstand der Nimbus einer "Architektendynastie", den der Schweizer Regisseur Maurizius Staerkle-Drux 2015 für seinen Kinofilm "Die Böhms - Architektur einer Familie" nutzte. Gottfried Böhm, damals schon im biblischen Alter von 93 Jahren, erscheint darin wie der putzmuntere Spiritus Rector des kreativen Clans, der morgens vor der Arbeit zum Kopfsprung in das heimische Schwimmbecken ansetzt.

Der Außenseiter Gottfried Böhm

Gottfried Böhms Auftragsbuch war immer gut gefüllt. Seit den 1970-Jahren plante er vermehrt für den Städte- und Siedlungsbau: Sein "Bergischer Löwe", das Bürgerhaus in Bergisch Gladbach, gelang besser als das Wohnquartier Chorweiler. Anfangs hochgerühmt, gilt die Hochhaussiedlung heute als menschenfeindliche Beton-Wüste, vergleichbar den Pariser Banlieues. Böhm verlegte sich zunehmend auf Stahl und Glas. So fand er zu einem leichteren Formenspiel - beim Hans-Otto-Theater in Potsdam etwa, dessen dreischaliges Muscheldach auch Sydneys berühmte Oper zitiert. Als beliebige Container-Collage wirken dagegen seine WDR-Arkaden in Köln.

Spektakulär: das Hans-Otto-Theater in Potsdam

Auch Niederlagen musste der große Baumeister wegstecken: Sein Entwurf für eine begehbare Glaskuppel des Berliner Reichstags setzte sich nicht durch. Stattdessen wurde die ganz ähnliche Variante von Norman Foster gebaut. Und dass sein Frühwerk "Madonna in den Trümmern" später in die glatte Fassade von Peter Zumthors Kölner Diözesanmuseum eingepasst wurde, ärgerte ihn bis zuletzt.

Gottfried Böhm kam, wie es scheint, aus einer anderen Zeit. So blieb er ein Außenseiter: Obwohl hochdekorierter Architekt, waren ihm Marketing- und PR-Strategien herzlich egal. Bis zuletzt hatte er sein Büro in einem schlichten Bau, das einst der Vater als Wohnhaus erreichtet hatte und dem man die Spuren der Jahre ansah. Hinter seinen Entwürfen standen keine kühnen architekturtheoretischen Gebilde, sondern allein der Grundsatz, "möglichst gut und schön zu bauen". So hat Gottfried Böhm die deutsche Architektur des 20. Jahrhunderts bereichert wie kaum ein anderer.