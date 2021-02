Archäologie in Pompeji soll lebendig werden

Gabriel Zuchtriegel, 39, wird ab Frühjahr 2021 den Archäologiepark von Pompeji übernehmen. Seit 2015 leitet der deutsche Archäologe mit italienischem Pass die archäologische Stätte Paestum in Kampanien.Die DW hat mit ihm über Chancen und Herausforderungen seiner neuen Position gesprochen.

DW: Herr Zuchtriegel, Sie werden neuer Leiter des archäologischen Parks von Pompeji - ist das so etwas wie ein Hauptgewinn für einen Archäologen?

Gabriel Zuchtriegel: Eher als ein Gewinn ist es eine ganz große Verantwortung, vor allem in einem Jahrzehnt, das uns vor große Aufgaben stellt. Wir haben einmal den Klimawandel, der auf das archäologische Erbe einwirkt. Dann haben wir eine sich verändernde Arbeitswelt, eine sich verändernde Gesellschaft, nicht nur demografisch, sondern auch in vielen anderen Beziehungen. Außerdem haben wir eine sich verändernde Kommunikation. Pompeji muss darauf in puncto Nachhaltigkeit, Denkmalschutz, Inklusion eingehen. Ein Museum muss für alle da sein. Im 19. Jahrhundert entstand es als Institution nicht nur für eine gehobene Bürgerschicht. Es ist aber immer noch nicht gänzlich gelungen, das Museum für alle zu öffnen, auch für Menschen mit Behinderung. Es ist ein langer Prozess, bei dem noch ganz viel zu tun ist.

Am 20. Februar wurde verkündet, dass Gabriel Zuchtriegel neuer Leiter des Archälogischen Parks Pompeji wird

Sie haben sich gegen zehn internationale Konkurrenten durchgesetzt. Was waren Ihre Trümpfe?

Dazu müssten Sie eigentlich die Kommission fragen! Ich habe ein Programm vorgelegt, in dem ich auf diese Punkte hingewiesen und versucht habe, Lösungsideen zu präsentieren. Wie können wir präventiv Denkmalschutz betreiben? Wie können wir Kommunikation digital nutzen, um neue Publikumsgruppen zu erschließen? Wie können wir aus der Archäologie eine lebendige Angelegenheit machen, also nicht nur Monumente und Funde präsentieren, sondern auch den Prozess der Recherche, die Methode darstellen? Das wollen mit den Menschen teilen, mit den Besuchern vor Ort, aber auch im Internet. Ich möchte Depots, Grabungen, Laboratorien öffnen und erzählen, wie wir zu unseren Erkenntnissen, zur Rekonstruktion kommen. In Befragungen der Besucher haben wir herausgefunden, dass das beim Publikum gut ankommt. Ich sage immer: Die beste Ausstellung in der Archäologie ist, zu zeigen, wie eine Ausgrabung funktioniert, in dem Sinn, dass man die Besucher dahin bringt.

Der Untergang von Pompeji im Grand Palais Zeitreise in die Antike Ein Spaziergang durch die Straßen von Pompeji gleicht einer Zeitreise in das Leben einer längst vergangenen Epoche - zurück in das Jahr 79 n. Chr. Pompeji gilt als eine der schönsten Städte des Römischen Reiches. Das Klima ist mild und an den fruchtbaren Hängen des Vesuvs wachsen Weinreben. Von vielen Häusern aus kann man das Meer sehen. Es lässt sich gut leben an diesem Ort.

Der Untergang von Pompeji im Grand Palais Ein Leben in Luxus Pompeji ist groß, über 60 Hektar erstreckt sich die Stadt. Acht Tore und elf Wachtürme sorgen für die Sicherheit ihrer Bürger. Die betuchten Römer legen Wert auf Luxus: Ein Theater und die Thermen sorgen für Abwechslung, eine große Sportanlage unter schattigen Platanen dient den Athleten, ein Schwimmbad verspricht Abkühlung. Im Forum, dem zentralen Platz, erhebt sich der Jupitertempel.

Der Untergang von Pompeji im Grand Palais Rekonstruktion einer Villa Reiche Bürger lassen sich prachtvolle Villen mit säulenumrankten Innenhöfen, kunstvollen Mosaiken auf den Böden und prächtigen Wandmalereien errichten. So könnte ein typisches Haus vor 2000 Jahren ausgesehen haben.

Der Untergang von Pompeji im Grand Palais Willkommen in der "Villa der Mysterien" Das Landgut ist eine der Hauptattraktionen in Pompeji und eine der am besten erhaltenen Villen der Antike. Offenbar diente das Haus auch als Kultstätte für Dionysos, dem griechischen Gott des Weines und der Ekstase. Da die Feste zu Ehren Dionysos' (bei den Römern hieß er Bacchus) immer exzessiver wurden, verbot sie der Senat 186 v. Chr. - vergebens, heimlich wurden weiter Orgien zelebriert.

Der Untergang von Pompeji im Grand Palais Garküchen und Brunnen Aber nicht alle Einwohner Pompejis sind begütert oder geben sich Orgien hin. Viele wohnen bescheiden und gehen ihrer Arbeit als Bauer, Bäcker oder Müller nach. In öffentlichen Garküchen, einer Art Imbiss der Antike, kaufen sie ihr Essen, Wasser schöpfen sie aus den Brunnen an den Straßenecken. Die Frauen bitten Diana (Foto) um Beistand: Sie gilt als Fruchtbarkeitsgöttin und Geburtshelferin.

Der Untergang von Pompeji im Grand Palais Florierender Handel Im Hafen vor den Toren der Stadt laufen Schiffe aus Griechenland, Spanien, Nordafrika und dem Nahen Osten ein, beladen mit Papyrus, Gewürzen, Trockenobst und Keramik. Die Händler aus Pompeji tauschen diese Waren gegen heimische Produkte wie Getreide, Wein und die begehrte Fischsauce Garum ein. Diese Krüge haben die Jahrtausende unbeschadet überstanden.

Der Untergang von Pompeji im Grand Palais Die Erde bebt Die Einwohner Pompejis wissen nichts von den Gefahren des Vulkans, als am 20. August im Jahre 79 n. Chr. die Erde bebt, begleitet von einem tiefen Grollen aus dem Erdinnern. Wasserleitungen zerbrechen, in den Wänden bilden sich Risse. Die Menschen bitten die Schutzgötter ihrer Häuser vor dem "Lararium", einem Kultschrein wie diesem, um Beistand und machen sich an die Aufräumarbeiten.

Der Untergang von Pompeji im Grand Palais Der Wiederaufbau Es ist nicht das erste große Beben, das die Region erschüttert. Schon einmal, im Jahr 62 n. Chr., stürzten viele Gebäude ein. Die Bewohner bauten sie wieder auf - prächtiger als zuvor. Davon zeugt auch diese Ruine eines Bades. Niemand ahnt 17 Jahre später, dass sich diesmal eine fürchterliche Katastrophe anbahnt, die die Stadt auslöschen und viele ihrer Bewohner töten wird.

Der Untergang von Pompeji im Grand Palais Umgekommen auf der Flucht Tagelang bebt die Erde. Dann spuckt der Vesuv im Morgengrauen des 24. August Asche und Bimsstein. Viele Menschen werden von herabfallendem Geröll erschlagen oder ersticken an der Asche. Wer überlebt, wird Opfer des verheerenden Lavastroms wenig später. Die Hohlräume, die die toten Körper im Gestein hinterlassen haben, gießt man Jahrhunderte später mit Gips aus - das Grauen ist noch jetzt spürbar.

Der Untergang von Pompeji im Grand Palais Überliefert von Plinius und Tacitus Dass man so viel über die letzten Tage Pompejis weiß, verdankt die Nachwelt Plinius dem Jüngeren. Auf die Bitte des Geschichtsschreibers Tacitus hin beschreibt der Neffe eines Bewohners von Pompeji, was sein sterbender Onkel ihm erzählt hat. Lange Zeit ging man davon aus, dass der Vesuv im August ausbrach. Mittlerweile halten einige Historiker auch ein Datum im Herbst für wahrscheinlich.

Der Untergang von Pompeji im Grand Palais In Vergessenheit geraten Von den rund 20.000 Einwohnern werden später etwa 2000 gefunden. Wissenschaftler vermuten daher, dass viele Menschen rechtzeitig flüchten konnten. Pompeji aber gerät Jahrhunderte lang in Vergessenheit. Erst 1594 entdeckten Kanalarbeiter zufällig alte unterirdische Gänge mit Inschriften und Büsten. Knapp 200 Jahre später findet die erste archäologische Grabung unter König Karl von Bourbon statt.

Der Untergang von Pompeji im Grand Palais Archäologischer Glücksfall Mit der systematischen Ausgrabung Pompejis beginnt man erst 1860. Eine fast sieben Meter dicke Schicht Asche liegt über der Stadt. Bis heute ist Pompeji noch nicht vollständig freigelegt. Aus heutiger Sicht ist die Katastrophe ein Glücksfall für die Archäologen, denn der Vulkanausbruch konservierte das römische Alltagsleben wie eine Momentaufnahme für die Nachwelt.

Der Untergang von Pompeji im Grand Palais Digitaler Besuch Das Pariser Museum Grand Palais würdigt das versunkene Pompeji mit einer außergewöhnlichen digitalen Ausstellung. Im Mittelpunkt steht - neben diversen Fundstücken - eine 3-D-Rekonstruktion, dank der die Besucher wie Zeitreisende in die Geschichte der Stadt eintauchen können. Die Schau läuft vom 1. Juli bis zum 27. September. Autorin/Autor: Suzanne Cords



Das heißt, Vermittlung ist Ihnen ein großes Anliegen?

Ja, Vermittlung, weil Pompeji natürlich ein extrem wichtiger Ort für die Archäologie, für die Vergangenheit ist, auch für unser Bild von der Vergangenheit, aber auch ein wichtiger Ort für unsere zeitgenössische Kultur. Wo kommen wir her? Wo wollen wir hingehen?

Noch vor einiger Zeit wurde der Archäologische Park auch als "Notstandsgebiet” bezeichnet, das vor sich hin verfällt. Es war auch von mangelnden Konzepten die Rede. In welchem Zustand befindet sich Pompeji jetzt?

In den letzten Jahren ist wahnsinnig viel passiert. Es gab ein EU-finanziertes Projekt mit über 100 Millionen Euro. Pompeji hat sich sehr stark zum Besseren verändert. Diesen Weg möchte ich weiterführen. Dabei aber auch Technologie, Innovationen nutzen, um das Niveau noch weiter anzuheben. Ich denke vor allem auch an die präventive Überwachung der Anlage. Wir sind ja in einem Gebiet, wo es auch Vulkan- und Erdbebenaktivitäten gibt. Da müssen wir alle Möglichkeiten nutzen, um das Erbe zu schützen, aber auch, um es zeitgenössisch und auf der Höhe der Zeit an junge und alte Menschen aus Italien und aus aller Welt weiterzugeben.

Sie haben den Klimawandel angesprochen. Mit welchen Methoden könnte Pompeji geschützt werden? Was schwebt Ihnen vor?

Die versunkene Stadt Pompeji zählt zum UNESCO-Weltkulturerbe

Wichtig werden Satellitendaten sein, anhand derer wir großflächig und detailliert Veränderungen sehen können. Zum Beispiel mit Infrarot, Drohnen, MEMS-Technologie, das sind kleine schachtelartige Sensoren, die dann über Funk verbunden sind. Mit diesen Methoden können wir relativ genau verstehen, was passiert, und möglichst früh eingreifen, bevor Schäden entstehen. Die Präsenz von Wasser, von Feuchtigkeit im Gemäuer, hat ja in der Vergangenheit oft für Einstürze gesorgt.

Welche Schäden verursacht der Klimawandel konkret an einer archäologischen Stätte wie Pompeji?

Wir haben gehäuft extreme Wetterereignisse. Das hat natürlich direkten Einfluss auf die Monumente, sorgt aber auch mittel- und längerfristig durch Veränderungen der Temperatur und des Klimas für Veränderungen zum Beispiel des Pflanzenbewuchses. So dringen Wurzeln ein in Gemäuer der antiken Gebäude und zerstören sie. Da müssen wir wirklich alle Möglichkeiten nutzen, um dieser Entwicklung entgegenzuwirken.

Gerade erst wurde im Dezember 2020 eine antike "Snackbar”, ein Thermopolium, ausgegraben. Wie viel wird eigentlich noch gegraben in Pompeji? Man ist doch immer wieder überrascht, dass solche Funde auftauchen, die für Sensationen sorgen.

Im Dezember 2020 fanden Archäologen diese "Snackbar" in Pompeji

Die antike Stadt Pompeji umfasst zirka 66 Hektar, von denen etwa zwei Drittel ausgegraben sind. Also befindet sich noch ein großer Teil unter der Erde.Es ist aber nicht unser Ziel, großflächig weiterzugraben: Je mehr ausgegraben wird, desto mehr Herausforderungen bestehen auch, die Funde zu konservieren. Grabungen in Pompeji sind möglich, aber nur, wenn sie Teil einer größeren Strategie sind, die auch auf Konservierung, Denkmalschutz und auch auf Zugänglichkeit und Vermittlung abzielt.

Also keine Ausgrabung nur um der Ausgrabung willen ...

Nein. Aber wenn sie Teil einer Konservierung und einer Vermittlungsstrategie ist, dann ja.

Ich würde gern noch einmal auf meine Ausgangsfrage zurückkommen. Ist die Leitung des archäologischen Parks ein Hauptgewinn, oder handelt es sich auch um eine Büchse der Pandora, weil keiner wissen kann, was einen erwartet?

Ja, Gott sei Dank hatte ich schon Gelegenheit, in der Vergangenheit in Pompeji zu arbeiten. Es ist eine riesige Verantwortung, aber ich weiß auch, dass es ein tolles Team dort gibt und dass wir bereits viele Kooperationen haben und sicherlich noch weitere mit Universitäten im In- und Ausland, mit Forschungseinrichtungen machen werden. Die Rolle des Direktors ist nicht die, alles zu wissen und alles zu können, sondern eben auch, verschiedene Kompetenzen und Fähigkeiten, die wir dort haben, zur Geltung zu bringen. Und das ist eigentlich eine ganz tolle Aufgabe.

Das Interview führte Sabine Oelze.