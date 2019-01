Apple knickt beim Umsatz ein

Die Korrektur gehe vor allem auf die schlechteren iPhone-Verkäufe in China zurück, betonte Konzernchef Tim Cook. Apple habe die wirtschaftliche Abschwächung in diesem Markt unterschätzt.

Schwächeln nicht nur in China

Aber auch in einigen entwickelten Märkten seien nicht so viele Nutzer auf neue iPhones umgestiegen wie gedacht, räumte Apple ein, ohne die Länder im Einzelnen zu nennen. Das letzte Quartal des Jahres ist wegen des Weihnachtsgeschäftes traditionell das wichtigste für Apple. Der in den USA ansässige Konzern hatte in diesen drei Monaten früher mehrfach Rekorde bei Umsatz und Gewinn aufgestellt.

Die Aussagen von Apple schürten Ängste vor einer weltweiten Konjunkturabkühlung und nährten erneut Sorgen vor einer Verlangsamung der Konjunktur in China. Auch die chinesische Zentralbank warnte davor, dass die chinesische Wirtschaft weiter an Schwung verlieren könnte und es möglich sei, dass das Wachstum im vierten Quartal 2018 unter die Schwelle von 6,5 Prozent gefallen sei.

Heftige Auswirkungen hatten diese Ängste auf die Wechselkurse: Der als sicherer Hafen geltende japanische Yen kletterte in einem volumenschwachen Handel innerhalb von Sekunden kräftig. Der Wechselkurs durchbrach technische Hürden und löste so in den Handelssystemen noch mehr Käufe aus. "Sieht aus, als hätten wir einen Flash Crash gehabt", sagte Ray Attrill, Währungsstratege bei der National Australia Bank. Der Dollar fiel in der Spitze um mehr als drei Prozent auf 105,25 Yen, erholte sich später aber wieder und notierte bei 180 Yen.

Heftige Auswirkungen auf den japanischen Yen und andere Währungen

Die Senkung der Umsatzprognose drückt auch die Stimmung an der Börse in Deutschland. Der Dax wird nach Berechnungen von Banken und Brokerhäusern am Donnerstag deutlich tiefer in den Handel starten. An der Wall Street büßten Apple-Aktien nachbörslich um rund acht Prozent ein.

Das iPhone ist das wichtigste Apple-Produkt und brachte zuletzt rund 60 Prozent der gesamten Erlöse ein. Im vergangenen Weihnachtsgeschäft mehrten sich bereits Alarmsignale. Medien und Analysten berichteten von Produktionskürzungen beim iPhone.

Stückzahlen bleiben geheim

Zugleich hatte Apple noch einmal teurere neue Modelle seines Smartphones herausgebracht. Das günstigste diesjährige Telefon war das iPhone XR, das in Europa ab 849 Euro zu haben ist. Der Konzern hatte bereits angekündigt, vom Weihnachtsquartal an keine Stückzahlen verkaufter Geräte mehr zu veröffentlichen - was von einigen Marktbeobachtern als Zeichen für eine Abschwächung beim iPhone-Absatz gewertet wurde.

Apple ist nach Microsoft das wertvollste börsennotierte Unternehmen der Welt. Der Börsenwert von Microsoft wird aktuell mit 754 Milliarden Dollar veranschlagt, der von Apple mit immerhin noch 715 Milliarden.

haz/ar/qu (rtr, dpa)