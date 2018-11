Appetitlich! Tagliolini mit Krabben  

Tagliolini mit Krabben - Rezept für eine Person



Zutaten:

100 g Krabbenfleisch

20 g Zwiebel

6 Kirschtomaten

Prosecco

Salz

Pfeffer

Olivenöl

100g fein gemahlenes Mehl

1 Ei

4 Zucchiniblüten



Zubereitung:

Nudeln:

Mehl und Ei gründlich zu einem Teig verrühren, dann den Teig kneten dünn auswälzen, in Stücke schneiden und aufrollen. Diese Teigröllchen dann in Scheiben schneiden.

Krabben -Ragout:

Krabbe in kochendem Wasser garen, dann das Fleisch aus den Scheren lösen.

Zwiebel in einer Pfanne mit Olivenöl anschwitzen, mit Salz und Pfeffer würzen und einen Schuss Prosecco dazugeben.

Krabbenfleisch in der Pfanne sautieren, nach einer Minute die Kirschtomaten kinzugeben. Das Ganze 5 Minuten lang bei kleiner Flamme köcheln lassen. Diese Zeit brauchen auch deie Nudeln, um gar zu werden. Sie kommen dann zum Krabenfleisch in die Pfanne. Alles noch einmal gut durchschwenken und servieren.

Auf einem Teller 4 Zucchiniblüten sternförmig verteilen. Wenn vorhanden, darauf einen Kochring stellen und das Essen portionieren.

Den Ring abziehen und die Tagliolini servieren.