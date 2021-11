Der Niederländer Anton Corbijn ist einer der berühmtesten Musikfotografen der Welt.

Von Mick Jagger bis zu Depeche Mode oder Ai Weiwei - Anton Corbijn bringt sie alle vor seine Kamera. In mehr als 40 Jahren ist er durch seine Momentaufnahmen von prominenten Künstlern selbst zum Star geworden. 1955 wird er als Sohn eines Pfarrers geboren und entdeckt schon früh seine Passion für die Fotokamera. Bereits mit 19 Jahren kann der Niederländer von seinen Fotografien leben, mit 24 geht er nach England, dahin, wo all die Bands herkommen, die er so liebt. Er dreht Musikvideos und begleitet jahrelang die Bands U2 und Depeche Mode als Art Director. 2008 führt er bei seinem ersten Spielfilm Regie, weitere Filme folgen.