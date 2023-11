Antisemitismus: documenta erneut in der Kritik

Für eine Kunstausstellung, die nur alle fünf Jahre stattfindet, versteht sich die documenta in Kassel ziemlich gut darin, jenseits der Ausstellungsjahre im Gespräch zu bleiben. Doch um Kunst geht es nach dem skandalträchtigen Jahrgang 2022 auch jetzt wieder nicht. Stattdessen steht schon wieder der Vorwurf des Antisemitismus im Raum.

Nach den monatelangen Debatten um die Darstellung antisemitischer Klischees in den Werken der indonesischen Kuratoren Ruangrupa im vergangenen Jahr geht es nun um die Unterstützung der umstrittenen israelfeindlichen BDS-Bewegung:Der indische Schriftsteller Ranjit Hoskoté hatte 2019 ein Statement der Kampagne unterschrieben, in der Israel als Apartheidstaat bezeichnet wurde, der in den Palästinsergebieten eine ethnische Säuberung verfolge.

Für die Kunstschau problematisch ist das, weil Hoskoté im vergangenen März in die sechsköpfige Findungskommission für die Auswahl der Künstlerischen Leitung der documenta 16 im Jahr 2027 berufen worden war. Aus dieser ist er nun ausgetreten, die von documenta-Geschäftsführer Andreas Hoffmann verlangte Distanzierung von der einstigen Unterschrift lehnte Hoskoté ab.

Er habe sich "öffentlich gegen den intellektuellen und kulturellen Boykott Israels ausgesprochen". Von ihm werde nun aber "verlangt, eine pauschale und unhaltbare Definition von Antisemitismus zu akzeptieren, die das jüdische Volk mit dem israelischen Staat in einen Topf wirft und dementsprechend jede Sympathiebekundung für das palästinensische Volk als Unterstützung für die Hamas ausgibt", schrieb der Autor in einer von der documenta veröffentlichten Erklärung. Sein Gewissen erlaube es nicht, "diese pauschale Definition und diese Einschränkung der menschlichen Empathie zu akzeptieren".

Bund stellt Zuschüsse infrage

Kulturstaatsministerin Claudia Roth hingegen bezeichnete das von Hoskoté unterschriebene BDS-Schreiben von 2019 als "ganz klar antisemitisch", es strotze vor israelfeindlichen Verschwörungstheorien. Wie schon nach den Querelen im vergangenen Jahr stellte sie die finanzielle Beteiligung des Bundes an der documenta infrage.

Zuschüsse werde es nur geben, "wenn es einen gemeinsamen Plan und sichtbare Reformschritte hin zu klaren Verantwortlichkeiten, einer echten Mitwirkungsmöglichkeit für den Bund und Standards zur Verhinderung von Antisemitismus und Diskriminierung gibt", so Roth.

Die Beteiligung des Bundes an der documenta 15 lag 2022 bei 3,5 Millionen Euro, der Anteil der beiden Hauptgesellschafter - die Stadt Kassel und das Land Hessen - betrug 21,5 Millionen.

Israelische Künstlerin steigt wegen Krieg und Terror aus

Soll die Findungskommission zu ihrer ursprünglichen Größe zurückkehren, muss die documenta allerdings nicht nur für Hoskoté Ersatz finden. Bereits am vergangenen Freitag (10.11.2023) war die israelische Künstlerin Bracha Lichtenberg Ettinger aus der Kommission zurückgetreten. Ihre Entscheidung stand jedoch nicht in Zusammenhang mit der Debatte um Ranjit Hoskoté. Ihr sei es nach den terroristischen Angriffen der Hamas vom 7. Oktober nicht möglich, an der Auswahl der nächsten Künstlerischen Leitung mitzuwirken, sagte sie.

Soldat mit Schweinsgesicht und Davidstern: Das Werk der Gruppe Taring Padi wurde 2022 abgehängt Bild: Uwe Zucchi/dpa/picture alliance

Lichtenberg Ettinger hatte die documenta-Leitung in zwei Schreiben gebeten, den Findungsprozess angesichts der Lage in Nahost zu entschleunigen. An einem Treffen der Kommission wenige Tage nach dem Massaker habe sie wegen gestrichener Flüge nicht persönlich teilnehmen können.

Wie "gelähmt unter Raketen" sei sie per Video zugeschaltet gewesen, schreibt sie in ihrer Rücktrittserklärung. "Während unserer Mittags- und Kaffeepausen, nur wenige Tage nach dem Massaker der Hamas, mit dem der tragische Krieg begann, wurden die Einzelheiten des von der Hamas an israelischen Zivilisten, Frauen und Babys verübten Massakers und der Entführung von Kindern, Babys und Zivilisten auf meinen Bildschirm übertragen."

Sie habe vorgeschlagen, den Zeitplan des Findungsprozesses anzupassen, schrieb sie in ihrer Erklärung. Ihrer Bitte sei aus verschiedenen verfahrenstechnischen Gründen nicht entsprochen worden.

Eine Pause sei auf verschiedenen Ebenen diskutiert und zunächst abgelehnt worden, sagte documenta-Geschäftsführer Andreas Hoffmann am Dienstag (14. November) dem Hessischen Rundfunk. Es seien nun aber verschiedene Konstellationen denkbar, etwa eine Neuaufstellung der Findungskommission oder die Fortsetzung der Arbeit als vierköpfiges Gremium. Allerdings räumte Hoffmann auch ein: "Dreieinhalb Jahre sind eine sehr lange Zeit. Wir könnten es uns schon leisten, noch einen Moment innezuhalten, ohne die documenta 2027 als Zielfenster aufgeben zu müssen."