"Anschlag" auf Ugandas Oppositionsführer Bobi Wine?

In Uganda hat sich Bobi Wine zum stärksten Gegner von Langzeitherrscher Yoweri Museveni entwickelt. Nun wurde er bei einer Auseinandersetzung mit der Polizei verletzt.

Die Partei von Bobi Wine, Ugandas "National Unity Platform" (NUP), verbreitete die Nachricht über den Onlinedienst X. Dort heißt es, Wine sei bei einer Konfrontation mit Sicherheitskräften in Bulindo "ins Bein geschossen" worden. Möglicherweise handelte es sich um eine Tränengaspatrone. "Dies ist ein weiterer Anschlag auf das Leben unseres Vorsitzenden durch das Museveni-Regime", so die NUP.

Der Oppositionsführer, Musiker und Schauspieler, der mit bürgerlichem Namen Robert Kyagulanyi Ssentamu heißt, wurde nach dem Vorfall am Dienstag in ein Krankenhaus der Hauptstadt Kampala gebracht. Auf Bildern und Videos, die in sozialen Medien verbreitet wurden, ist der 42-Jährige mit schmerzverzerrtem Gesicht zu erkennen.

"Gezielt verletzt" oder "gestolpert"?

Wines Anwalt George Musisi teilte inzwischen mit, sein Mandat sei "außer Lebensgefahr". Er werde sich jedoch einer Operation unterziehen, um mutmaßliche Splitter eines Tränengaskanisters zu entfernen, die ihn getroffen hätten. "Es scheint, dass die Polizei ihn gezielt verletzen wollte", so Musisi weiter.

Die ugandische Polizei erklärte, sie werde eine Untersuchung einleiten, um den genauen Sachverhalt in Bulindo zu klären. Polizeibeamte vor Ort hätten behauptet, Wine sei beim Einsteigen in sein Fahrzeug "gestolpert" und habe sich dabei verletzt.

"Schikanen gegen die Opposition"

In Washington sagte ein Sprecher des Außenministeriums, die USA seien "besorgt", dass der "demokratische Raum in Uganda weiter schrumpft". Die "Schikanen gegen die Opposition" beeinträchtigten die Aussichten für Ugandas Partnerschaft mit der internationalen Gemeinschaft.

Hat in Uganda seit 1986 das Sagen: Yoweri Museveni Bild: Darko Vojinovic/AP Photo/picture alliance

Bobi Wine und seine "National Unity Platform" sind Ugandas Staatschef Yoweri Museveni (79), der das ostafrikanische Land seit fast 40 Jahren regiert, schon lange ein Dorn im Auge. Wine wurde mehrfach inhaftiert, Kundgebungen seiner Partei wurden gewaltsam aufgelöst. Zwischenzeitlich gab es Unruhen, bei denen zahlreichen Menschen verletzt wurden oder sogar ums Leben kamen.

Bei der Präsidentenwahl 2021 hatte Wine den Staatschef herausgefordert und landete auf dem zweiten Platz - hinter Museveni, der seine sechste Amtszeit antreten konnte.

