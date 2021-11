Die Schauspielerin Annette Bening wurde bisher viermal für den Oscar nominiert. Gewinnen konnte sie ihn bisher nicht. Trotzdem ist sich die Filmwelt einig: Annette Bening gehört zu den führenden US-Darstellerinnen.

Die große Leinwand eroberte Annette Bening 1989 als Madame de Merteuil in der Klassikerverfilmung der "Gefährlichen Liebschaften" von Choderlos de Laclos - im Film "Valmont" von Regisseur Milos Forman. Zuvor hatte die 1958 im US-Bundesstaat Kansas geborene Mimin ihr Handwerk vor allem auf den Theaterbrettern in San Francisco und New York gelernt. Seither gilt sie als ausdrucksstarke und facettenreiche Schauspielerin, die sich durch eine kluge Rollenauswahl auszeichnet. Bening ist seit vielen Jahren mit dem Hollywood-Star Warren Beatty verheiratet. Die beiden haben vier Kinder. 2017 war sie Juryvorsitzende des Filmfestivals in Venedig.