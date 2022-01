Jüdischer Notar verriet Anne Frank an die Nazis

Fünf Jahre hat das 30-köpfige Expertenteam ermittelt. Nun glaubt es herausgefunden zu haben, wer Anne Frank und ihre Familie im August 1944 an die Gestapo auslieferte. Die Ergebnisse des Untersuchungsteams waren am Montag (17.1.) in niederländischen Medien zu lesen. Der jüdisch-niederländische Notar Arnold van den Bergh soll den deutschen Besatzern eine Liste mit Verstecken von Juden in Amsterdam übergeben haben, um das Leben seiner eigenen Familie zu retten. Darunter war auch die Adresse des Hinterhauses in der Prinsengracht in Amsterdam, in dem sich Anne Frank aufhielt.

Anonymer Brief lieferte wichtige Hinweise

Hauptbeweis sei die Kopie eines anonymen Briefes, den Annes Vater Otto Frank 1946 erhielt. Darin wurde der Name des Notars bereits genannt. Diese Spur sei zwar bekannt gewesen, so das Ermittlerteam, man sei ihr aber bisher noch nicht konsequent nachgegangen. Der Notar Arnold van den Bergh war Mitglied des Jüdischen Rates, hatte daher viele Kontakte und war zunächst vor einer Deportation geschützt. Doch 1944 fiel dieser Schutz weg. Deshalb soll er in seiner Verzweiflung die Verstecke mehrerer jüdischer Familien verraten haben - in der Hoffnung seine Frau, seine drei Töchter und sich selbst retten zu können.

Wer war Anne Frank? Auf der Flucht vor den Nazis 1934 flüchtet Anne Frank mit ihrer Familie vor den Nationalsozialisten aus Deutschland in die Niederlande. Im Zweiten Weltkrieg müssen sie untertauchen, um den Nazis zu entkommen. Sie leben zwei Jahre lang versteckt in einem Hinterhaus in Amsterdam - bis sie verraten werden: Am 4. August 1944 werden Anne Frank und ihre Familie entdeckt, verhaftet und nach Auschwitz deportiert.

Wer war Anne Frank? Familienbande Anne Frank (vorne links) hatte eine dreieinhalb Jahre ältere Schwester namens Margot (hinten rechts). Ihr Vater Otto Frank machte dieses Foto am achten Geburtstag von Margot im Februar 1934. Anne war damals vier Jahre alt und die Familie bereits im Exil in den Niederlanden.

Wer war Anne Frank? Versteck in Amsterdam Otto Frank, Annes Vater, konnte in Amsterdam die Niederlassung der Firma Opekta übernehmen. Als die Judenverfolgung einsetzt, richtet der Vater im Hinterhaus des Büros ein Versteck ein. Die vierköpfige Familie lebte dort von 1942 bis 1944, zusammen mit vier weiteren Verfolgten. Hier schrieb Anne Frank ihr weltberühmtes Tagebuch. Seit 1960 ist das Anne-Frank-Haus (Foto) ein Museum.

Wer war Anne Frank? Annes Versteck Im Anne-Frank-Haus in Amsterdam können Besucher das Hinterhaus, in dem sich Anne mit ihrer Familie versteckte, besichtigen. Monatelang musste das junge Mädchen ihr enges Zimmer mit dem jüdischen Zahnarzt Fritz Pfeffer teilen, den sie in ihrem Tagebuch "Albert Dussel" nannte. Rechts ihr Schreibtisch, an dem sie fast jeden Tag schrieb.

Wer war Anne Frank? Tagebuch als beste Freundin Von Anfang an schreibt Anne fast jeden Tag in ihr Tagebuch. Es wird für sie zu einer Art Freundin, der sie den Namen "Kitty" gibt. Das Leben, das Anne im Versteck führt, ist völlig anders als die sorglose Zeit davor: "Am besten gefällt mir noch, dass ich das, was ich denke und fühle, wenigstens aufschreiben kann, sonst würde ich komplett ersticken", ist dort zu lesen.

Wer war Anne Frank? Tod in Bergen-Belsen Anne Frank und ihre Schwester Margot werden am 30. Oktober 1944 aus Auschwitz nach Bergen-Belsen gebracht. In diesem Konzentrationslager kommen insgesamt mehr als 70.000 Menschen ums Leben. Nach der Befreiung des KZs werden die Opfer unter Aufsicht britischer Soldaten von Lastwagen zu den Massengräbern gebracht. Hier starben auch Anne und Margot Frank. Anne war erst 15 Jahre alt.

Wer war Anne Frank? Annes und Margots Grabstein In Bergen-Belsen steht auch der Grabstein von Anne. Das jüdische Mädchen aus Frankfurt am Main hatte sich ihr Leben anders vorgestellt: "Ich will nicht umsonst gelebt haben wie die meisten Menschen. Ich will den Menschen, die um mich herum leben und mich doch nicht kennen, Freude und Nutzen bringen. Ich will fortleben, auch nach meinem Tod" - so lautet ihr Tagebucheintrag vom 5. April 1944.

Wer war Anne Frank? Berühmt durch ein Tagebuch Annes großer Traum war es, Journalistin oder Schriftstellerin zu werden. Dank ihres Vaters erscheint ihr Tagebuch am 25. Juni 1947. Der Titel: "Das Hinterhaus." Es folgen viele weitere Auflagen und Übersetzungen. Anne Frank wird zur Symbolfigur für die Opfer der Nazi-Diktatur. "Wir alle leben mit dem Ziel, glücklich zu werden, wir leben alle verschieden und doch gleich." (Anne Frank, 6. Juli 1944) Autorin/Autor: Iveta Ondruskova



Die Lösung eines historischen Rätsels

77 Jahre nach Kriegsende gebe es zwar keine absolute Gewissheit, so der ehemalige Ermittler des amerikanischen FBI, Vince Pankoke, der maßgeblich an der Untersuchung beteiligt war. "Unsere Theorie hat aber eine Wahrscheinlichkeit von mehr als 85 Prozent", sagte er dem Deutschlandfunk in einem Interview. Ziel der Ermittlungen sei nicht gewesen, Anklage gegen jemanden zu erheben, sondern das historische Rätsel zu lösen, wer die Familie Frank an die Gestapo ausgeliefert habe. Nach dem Verrat im August 1944 deportierten die Nazis die Familie ins Konzentrationslager Ausschwitz. Dort wurde Anne Frank noch im selben Jahr ermordet. Einzig ihr Vater, Otto Frank, überlebte.

Im Versteck der Familie Frank befindet sich heute das Anne-Frank-Haus, ein Museum, das an die Judenverfolgung durch die Nazis erinnert

Versteck in den Niederlanden

Es war seine Sekretärin Miep Gies, die das Tagebuch von Anne Frank aufbewahrte und es Otto Frank nach Kriegsende übergab. Er widmete sich bis zu seinem Tod dem Vermächtnis seiner Tochter Anne und veröffentlichte 1946 die erste Ausgabe des Tagebuchs in Holländisch unter dem Titel "Het Achterhuis". Eine erste deutsche Übersetzung folgte 1950. Schon 1960 hatte das Buch eine Weltauflage von mehr als 3,5 Millionen Exemplaren erreicht. Es ist noch heute eines der meistgelesenen Bücher der Welt.