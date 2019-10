Angstlust: Warum sich Menschen gerne gruseln

Oh Gott, ich will da nicht durch - aber hier stehen bleiben kann ich auch nicht. Mein Herz klopft. Mein Mund ist trocken. Dichter Nebel verschleiert den Weg vor mir. Die bedrohliche Musik aus den Lautsprechern erhöht meine Alarmbereitschaft. Ich mache einen Schritt in den Nebel hinein. Plötzlich taucht vor mir ein Mutant mit glühenden Augen auf und schreit mich an, ich schreie mit und renne los.

Eine junge Frau zeigt lachend auf mich. Wer zuletzt lacht, ist allerdings ein blutverschmierter Bauarbeiter, der hinter ihr steht und sie anstupst. Ihr Lachen wird zum Schrei, als er sie verfolgt und seine rostige Schaufel funkensprühend über den Boden zieht.

Das Geschäft mit dem Gruseln

Der Mutant und der Bauarbeiter sind nur zwei der 280 aufwendig kostümierten Monster, die während der "Halloween Horror Show" im Movie Park Germany in Bottrop durch die Gegend streifen und die Besucher erschrecken. Zusätzlich zu den frei streunenden Gruselgestalten gibt es Horror-Häuser – extra entworfen, um die Besucher mit ihren schlimmsten Ängsten zu konfrontieren.

Während ich schon in der Schlange für eine solche Attraktion fast einen Nervenzusammenbruch erleide, scheinen sich die meisten um mich herum aufrichtig auf den Horror zu freuen. Wie kann man sich bitte freiwillig zu Tode erschrecken lassen und auch noch Spaß daran haben?

Das Spiel mit Angst und Erregung

Die Antwort der Psychologen auf meine Frage lautet: Angstlust. Auf den ersten Blick zwei sehr gegensätzliche Emotionen. In der Realität spricht man allerdings zu Recht von gemischten Gefühlen. Das Bewusstsein schwankt in Momenten der Angstlust. "Etwas versetzt uns in Angst und Schrecken und kurz darauf wird uns klar, dass wir ja gar nicht in Gefahr sind", sagt Psychologe Peter Walschburger von der Freien Universität Berlin und Mitglied der Deutschen Gesellschaft für Psychologie.

Der Ursprung dieses Gefühlsgemischs ist tief im Menschen verankert. Angst hat einen Überlebensvorteil, sie warnt vor Gefahr und der Wunsch nach Erregung und Lustbefriedigung sichert die Fortpflanzung. Aber um als Teenager oder Erwachsener Angstlust empfinden zu können, muss im frühen Kindesalter erst Urvertrauen in einer sicheren Umwelt aufgebaut werden. "In dem Maße, wie das Kind Vertrauen und Geborgenheit erfahren konnte, kann es sich für neue Erfahrungen öffnen", so Walschburger.

Happy Halloween: Schaurig-schöne Pilze Es riecht nach Aas Dürfen wir vorstellen? Ein Tintenfischpilz (Clathrus archeri). Wie alle Pilze gehört er weder zu den Tieren, noch zu den Pflanzen. Pilze sind eine eigenständige "Gruppe" von Lebewesen. Die Superkraft dieses Vertreters: Er riecht nach Aas. Die Farbe erinnert an verrottendes Fleisch. Das lockt Fliegen und Mistkäfer an, die die Sporen verbreiten. Cleveres Kerlchen!

Happy Halloween: Schaurig-schöne Pilze Nicht tödlich, aber auch nicht lecker Heimisch ist der Tintenfischpilz in Australien, Tasmanien, Neuseeland und den Malayischen Inseln, doch das sieht er nicht so eng. Mittlerweile ist er deutlich weiter verbreitet. In Deutschland wurde er 1934 erstmals entdeckt. Giftig ist er nicht. Nach Entfernung des Sporenbehälters und der gelatinösen Gleba-Schicht kann er verzehrt werden – nur sollten Sie kein kulinarisches Highlight erwarten.

Happy Halloween: Schaurig-schöne Pilze Grausiges Händchen Die Vielgestaltige Holzkeule (Xylaria polymorpha) ist auch als "Totenfinger" oder "Dead Man's Fingers" bekannt. Sie wächst am liebsten auf toten oder sterbenden Laubbäumen. Außen ist die Holzkeule dunkelbraun bis schwarzbraun, innen weiß und faserig. Die Totenfinger sind nicht essbar. Außerdem wollen Sie doch nicht zum Kannibalen werden :-)

Happy Halloween: Schaurig-schöne Pilze Jung und blutrünstig Der Scharfe Korkstacheling (Hydnellum peckii) scheidet, wenn er jung ist, eine wässrig-rote Flüssigkeit wie Blut aus. An der Hutunterseite und am Stiel laufen Stacheln herab. Das sollte abschreckend genug sein, denn hier haben wir es mit einem Giftpilz zu tun.

Happy Halloween: Schaurig-schöne Pilze Bedrohlich und bedroht Korkstachelinge sind in Mitteleuropa mit etwa 15 Arten vertreten. Sie gehören zu den schützenswerten Seltenheiten der Pilzflora. Doch der Scharfe Korkstacheling mag's gesellig. Nicht selten findet man ihn in zusammen mit weiteren bedrohten Arten, etwa dem Schweinsohr.

Happy Halloween: Schaurig-schöne Pilze Lecker Schweinsohr! Das hier ist der berühmte Pilz, von dem eben die Rede war. Das Schweinsohr (Gomphus clavatus) ist Pilz des Jahres 1998 und sieht oft aus wie – genau – ein Schweineohr. Die gute Nachricht, auch für Vegetarier: Dieser Pilz ist lecker und darf ruhigen Gewissens verzehrt werden! Das Fleisch ist weiß, zart und von mildem Geschmack.

Happy Halloween: Schaurig-schöne Pilze Vergessenes Vogelnest Der gestreifter Teuerling wird auch auch Brotkorb- oder Vogelnestpilz genannt. Er gehört zur Familie der Champignonverwandten. Die Art kommt fast weltweit vor, ist aber lediglich schön anzusehen – und kein Speisepilz.

Happy Halloween: Schaurig-schöne Pilze Entschuldigung? Dürfen wir vorstellen? Eine Stinkmorchel. Der lateinische Name "phallus impudicus" bedeutet "schamloser Penis" und kommt nicht von ungefähr. Denn genau so ist der Pilz anzutreffen. Seine Spitze ist mit einer stinkenden, klebrigen Substanz bedeckt. Mit gutem Grund: Denn das zieht Fliegen an, die die Sporen des obszönen Pilz weitertragen.

Happy Halloween: Schaurig-schöne Pilze Die feine Schleierdame Auch das hier ist ein Pilz aus der Gattung der Stinkmorcheln, allerdings etwas weniger anstößig. Der "Bridal veil mushroom" (Phallus indusiatus) trägt zumindest einen Schleier. Die Pilzblume ist zwar auch übelriechend, wird aber in der gehobenen chinesischen Küche gerne verwendet. Sie ist reich an Proteinen, Kohlenhydraten und Ballaststoffen. Na dann guten Appetit!

Happy Halloween: Schaurig-schöne Pilze Von Hirn bis Darm Der Fleischrote Gallertbecher (Ascocoryne sarcoides) mag's gesellig. Besonders häufig ist der Pilz auf totem Holz von Birke, Weide oder Buche zu finden. Ein bisschen erinnert seine Erscheinung an Innereien. Doch es gibt ihn in verschiedensten Formen – von kreisel-, polster-, bis becherförmig, dick gallertfleischig, fleischrosa, violettrosa bis weinrot. Theoretisch ist er essbar, aber...

Happy Halloween: Schaurig-schöne Pilze Ungenießbarer Doppelgänger Der Doppelgänger des Fleischroten Gallertbecher ist der Großsporiger Gallertbecher (Ascocoryne cylichnium). Letzterer ist ungenießbar, die beiden lassen sich jedoch nur mikroskopisch sicher voneinander trennen. Also besser Finger weg!

Happy Halloween: Schaurig-schöne Pilze Fleischfressende Pflanze? Falsch, ganz falsch. Dieses Exemplar ist weder Fleischfresser noch eine Pflanze. Cookeina tricholoma gehört zu den Schlauchpilzen und ein ziemlich harmloser Zeitgenosse. Allerdings fällt er durch seine Form und Haarpracht besonders auf. In Teilen Mexikos wird Cookeina tricholoma als Speisepilz verzehrt, in Kamerun wird er für medizinische Zwecke gegen Ohrenschmerzen verwendet.

Happy Halloween: Schaurig-schöne Pilze Was ne Löwenmähne! Auch der Igel-Stachelbart oder Affenkopfpilz (Hericium erinaceus) ist ein haariger Hingucker! Und er ist essbar, im Gegensatz zu den meisten anderen Stachelpilzen. In Asien gilt er als Delikatesse und ist zudem beliebt in der traditionellen chinesischen Medizin. Doch in der Natur ist der Igel-Stachelbart nur noch selten zu finden, er steht auf der Roten Liste. Deshalb: Nur gucken, nicht anfassen! Autorin/Autor: Hannah Fuchs



Flucht oder Kampf

Was genau im Gehirn passiert, wenn ein Mensch Angst hat, erklärt der Psychologe am Beispiel eines abendlichen Waldspaziergangs. "Sie sind bereits grundsätzlich etwas angespannt und nehmen plötzlich eine schlängelnde Bewegung im Laub wahr", skizziert Walschburger. Eine Struktur im limbischen System, das im Gehirn für die Verarbeitung von Emotionen zuständig ist, gibt ein Warnsignal – Achtung Gefahr, Schlange! Das führt sehr schnell und ohne großes Nachdenken zu einem Flucht- oder Angriffsimpuls.

Wie wir nun regieren ist unterschiedlich. Das Großhirn veranlasst einige Menschen, einen Moment innezuhalten und rational zu reflektieren. Ein zweiter Blick entlarvt die vermeintliche Schlange als harmlosen Ast – die Angst ist gebannt, es folgt Erleichterung. Andere sind aber so massiv alarmiert, dass sie zu dieser Reflektion nicht in der Lage sind und einfach nur der Situation entkommen wollen oder aggressiv reagieren.

Wie das Ende des Spaziergangs im Gedächtnis abgespeichert wird, gibt bereits eine Tendenz für das Verhalten in der Zukunft. "Wer die Situation überstanden hat, stärkt sein Selbstbewusstsein und wird auch in Zukunft weiter abends im Wald spazieren gehen. Wer hingegen weggerannt ist, wird seinen Handlungsradius in Zukunft einschränken und den Wald abends eher meiden", erklärt der Psychologe.

Dem wollen wir lieber auf der Leinwand begegnen als auf der Straße

Horror als Ventil der Wunschvorstellung

Angstlust funktioniert also vor allem dann, wenn sich der Mensch trotz Schrecksituation sicher fühlt. Zum Beispiel bei einem Horrorfilm im Kino. "Horror bietet uns die sichere Variante von Grusel, den wir in der realen Welt nicht wollen oder nicht haben können", sagt der Kulturwissenschaftler Christian Lenz von der Technischen Universität Dortmund. Denn im Kino kann der Zuschauer einfach die Hand vor die Augen halten und zu Hause mit einem Knopfdruck den Fernseher ausschalten. Das unbewusste Gefühl von Sicherheit schützt.

Den Reiz am Gruseln habe ich mittlerweile verstanden. Aber das Konzept Horrorfilm wirft eine weitere Frage auf: Warum schauen sich Menschen brutale Morde auf der Leinwand an, die sie in der Realität sicher verurteilen würden? "Der Mörder im Film kann die Aktionen ausleben, die man selbst eben nicht ausleben kann. Jeder hat schon mal gedacht 'Könnte ich doch nur'. Das wirkt dann auf den Zuschauer wie eine Projektionsfläche", erklärt Lenz.

Ich denke an gestern Abend zurück, als ich im Auto unterwegs war. Ein anderer Fahrer hat mich geschnitten und ich würde nicht dafür garantieren, dass meine Schimpferei jugendfrei war. "Hätten Sie in einem Cabrio gesessen und alle hätten es mitbekommen, wäre die Hemmschwelle größer gewesen", vermutet Lenz. Horror und insbesondere Horrorfilme bieten also ein Ventil für Gedanken und Handlungswünsche, die nicht mit gesellschaftlichen Normen vereinbar sind.

Obwohl ich sie jetzt besser kenne, werden die Angstlust und ich vermutlich keine Freunde mehr. Ich bleibe an Halloween lieber zu Hause und verteile Süßes statt Saures.

