Angriffe auf Kulturstätten der Ukraine

Gregorius Skoworoda-Literaturmuseum

Am 6. Mai 2022 griff Russland das ehemalige Wohnhaus des Dichters und Philosophen Gregorius Skoworoda an, in dem ihm zu Ehren ein Museum untergebracht ist. Das in einem Vorort von Charkiw gelegene Gebäude wurde von einer Granate getroffen. Ein 35-jähriger Mann wurde dabei verletzt. Die Sammlung wurde allerdings nicht beschädigt, da sie im Vorhinein an einen sicheren Ort gebracht wurde.