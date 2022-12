Angriff auf Hotel in Kabul

Unbekannte haben ein bei chinesischen Geschäftsleuten beliebtes Hotel in der afghanischen Hauptstadt Kabul mit Schusswaffen angegriffen. Mindestens drei Menschen kamen dabei ums Leben und 18 wurden verletzt, wie die italienische Hilfsorganisation Emergency mitteilte, die ein Krankenhaus in Kabul betreibt. Bislang hat sich niemand zu dem Angriff bekannt.

Bei den drei Toten handelt es sich um die Angreifer. Ein weiterer Verdächtiger sei festgenommen worden, wie ein Polizeisprecher bestätigte. Sicherheitskräfte der Taliban riegelten das Gebiet um das mehrstöckige Kabul Longan Hotel ab. Zeugen sprachen von einer "sehr lauten Explosion" und anschließend "vielen Schüssen".

Sicherheitskräfte der Taliban riegelten das Gebiet um den Anschlagsort ab

Taliban-Sprecher Sabihullah Mudschahid teilte mit, alle Hotelgäste seien in Sicherheit gebracht worden, kein Ausländer sei getötet worden. "Nur zwei ausländische Gäste wurden verletzt, als sie aus einem oberen Stockwerk sprangen", erklärte der Sprecher auf Twitter.

Der Sprecher der Kabuler Polizei, Khalid Zadran, sagte, der Angriff habe gegen 14.30 Uhr Ortszeit stattgefunden.

Chinesische Botschaft zeigt sich besorgt

Der Anschlag ereignete sich einen Tag nach einem Treffen des chinesischen Botschafters mit dem stellvertretenden afghanischen Außenminister. Bei dem Treffen ging es auch um sicherheitsrelevante Bedenken des Botschafters, der um mehr Schutz für seine Botschaft bat.

Nach Angaben der staatlichen chinesischen Nachrichtenagentur Xinhua befindet sich in der Nähe des Anschlagsorts ein chinesisches Gästehaus. Die chinesische Botschaft in Kabul beobachtet die Situation kritisch. Bislang hat die chinesische Botschaft keinen offiziellen Kommentar abgegeben.

Weitere Anschläge auf Botschaften

Nach ihrer Machtübernahme im August vergangenen Jahres hatten die Taliban die Verbesserung der Sicherheitslage zu einer ihrer Prioritäten erklärt. Dennoch kam es in den letzten Monaten zu mehrere Bombenanschläge in Afghanistan, darunter ein Anschlag auf die pakistanische Botschaft Anfang des Monats und ein Selbstmordattentat in der Nähe der russischen Botschaft im September. In beiden Fällen reklamierte die Terrororganisation "Islamischer Staat" die Anschläge für sich.

