Kanzlerin Angela Merkel: "Ja, ich bin Feministin"

So hat man die deutsche Bundeskanzlerin selten erlebt: Sehr persönlich, sehr offen. Am Mittwoch (8.9.2021) traf Angela Merkel auf die nigerianische Schriftstellerin und feministische Ikone Chimamanda Ngozi Adichie. Moderiert wurde die Diskussionsrunde, die anlässlich der Eröffnung von "Theater der Welt" in Düsseldorf stattfand, von der Publizistin Miriam Meckel und der Journalistin Léa Steinacker, die die beiden Frauen abwechselnd befragten und Gemeinsamkeiten suchten.

Es ging auch um Privates. So sprach Merkel über ihre Kindheit, den Tod ihrer Mutter und über ihre Zukunftspläne. Ein großes Thema auf der Theaterbühne war der Feminismus. Merkel, die sich in der Vergangenheit immer zurückhaltend über ihre Haltung dazu geäußert hat, findet nun, da sie aus ihrem Amt scheidet, klare Worte.

Angela Merkel und Chimamanda Ngozi Adichie

Königin Maxima der Niederlande habe einmal zu ihr gesagt, im Kern gehe es doch darum, dass Männer und Frauen in der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und am gesamten Leben gleich sind. "Und in diesem Sinne kann ich heute bejahend sagen, dass ich Feministin bin." Unter Applaus fügt Merkel hinzu, dass alle Feministen sein sollten.

Kampf um den Experimentiertisch

Merkel erzählte dem Publikum, was sie als junges Mädchen geprägt hat: "Dass ich als Kind mit geistig behinderten Menschen aufgewachsen bin und da keine Furcht und Berührungsängste hatte", führte sie an. Prägend sei auch gewesen, dass sie Physik studiert habe. Etwa 80 Prozent der Studierenden seien Männer gewesen. Die hätten immer gleich losgelegt, so dass sie oft keinen Experimentiertisch mehr abbekommen habe. Da habe sie dann gelernt, sich in einem männlich dominierten Umfeld ihren Platz zu erkämpfen.

Überschaubares Outfit

Natürlich durfte auch die Frage nach Angela Merkels Garderobe nicht fehlen. So brachte die Bundeskanzlerin das Publikum mit den Worten: "Mein Outfit ist überschaubar" zum Lachen. Ihr schlichter Kleidungsstil ist ihr Markenzeichen, brachte neben Anerkennung aber auch Kritik ein, etwa von dem 2019 verstorbenen Modezaren Karl Lagerfeld, der sich einmal bereit erklärt hat, die Kanzlerin in Modefragen zu beraten.

Ein farbiger Blazer und eine Halskette - Angela Merkels "Arbeitskleidung"

Merkel erfreue sich an Farben, sagte sie. "Das ist ja auch in afrikanischen Ländern sehr ausgeprägt." Damit wandte sie sich an Chimamanda Ngozi Adichie und fügte hinzu, dass das Problem sei, dass man in Deutschland viel zu wenig über die verschiedenen afrikanischen Kulturen und die ethnische Vielfalt des Kontinents wisse. "Wir müssen interessierter sein, dann können wir auch viel entdecken. Und deshalb, finde ich, kann Mode ja auch ein Anknüpfungspunkt sein, wo man mal drüber spricht: Wie zieht man sich bei euch an, wie zieht man sich bei uns an - wo sind die Gemeinsamkeiten und wo sind die Unterschiede."

"In Deutschland hat sich etwas verändert"

Merkel sprach auch darüber, wie sich die Gesellschaft in den letzten Jahrzehnten entwickelt hat: "Bei uns in Deutschland hat sich auf jeden Fall etwas verändert. Mir wäre es vor 20 Jahren nicht so aufgefallen, wenn in einer Diskussionsrunde nur Männer gesessen hätten. Heute finde ich das nicht mehr ok. Da fehlt was."

Auf die Frage, ob sie ruhigen Gewissens aus dem Amt scheide, antwortete die Bundeskanzlerin mit einem sehr klaren "Ja" - und fügte unter dem Applaus des Publikums hinzu: "Ich finde, dass ich meinen Beitrag geleistet habe." Jetzt brauche das Land etwas Neues.

Am 26. September wird in Deutschland ein neues Parlament gewählt, das Merkels Nachfolger als Bundeskanzler bestimmen wird. In den letzten Wochen hat Merkel den Kandidaten der Christlich Demokratischen Union (CDU), Armin Laschet, nachdrücklich als ihren Nachfolger befürwortet.

Sie selbstbrauche jetzt nach 16 Jahren als Bundeskanzlerin erst mal Zeit, um sich über ihre nächsten Schritte klar zu werden. "Ich habe mir vorgenommen, erst mal nichts zu machen und warte mal, was so kommt. Und das, finde ich, ist sehr faszinierend."

kb/rs/sw/mb/suc (AFP, dpa)