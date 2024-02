Andrea Jung-Grimm

Nach ihrem Studium an der juristischen Fakultät in Kroatiens Hauptstadt Zagreb arbeitete Andrea von 1991 bis 1994 als Journalistin für die kroatische Nachrichtenagentur Hina. 1993 hielt sie sich auf Einladung der Bundesregierung im Rahmen eines Stipendium für junge Journalisten aus ehemals sozialistischen Ländern für drei Monate in Deutschland auf.

Seit 1994 lebt Andrea in Bonn, wo sie an der dortigen Juristischen Fakultät ihr Masterstudium im Bereich Wirtschaftsrecht absolvierte. Seit 1996 arbeitet sie in der kroatischen Nachrichtenredaktion der DW, zunächst als freie Mitarbeiterin, seit 2000 als Redakteurin.