Amitav Ghosh zur Klimakrise: "Alles ist im Wandel"

Amitav Ghosh ist einer der wenigen weltweit bekannten Schriftsteller, der sich in seinen Büchern mit der globalen Klimakrise auseinandersetzt. Zu den Romanen des preisgekrönten indischen Autoren gehören "Der Glaspalast" (2006) und "Das mohnrote Meer" (2009). Sein neuestes Werk "Jungle Nama" handelt von menschlichem Profitstreben, den Kräften der Natur - und wie wichtig das Gleichgewicht zwischen beiden ist. Zum Interview erreichten wir Amitav Ghosh in seinem Haus in New York, wo er seit vielen Jahren lebt.

DW: Herr Ghosh, Sie schreiben seit Jahren mit großem Engagement über den Klimawandel. In der vergangenen Woche gab es tödliche Überschwemmungen in Asien und Europa, Waldbrände und Hitzewellen in Nordamerika - was geht Ihnen dabei durch den Kopf?

Amitav Ghosh: Zunächst einmal denke ich, dass ich eher über die Realität schreibe, die wir heute erleben als ausschließlich über den Klimawandel. Ich denke, dass der Klimawandel nicht nur die eine Sache ist - Klimawandel bedeutet "alles im Wandel", wie schon Margaret Atwood sagte. Diese Überschwemmungen und die anderen klimatischen Ereignisse auf der ganzen Welt zeigen uns, dass in diesen Zeiten alles im Wandel begriffen ist.

Sie leben in den Vereinigten Staaten, stammen ursprünglich aus Indien, und Ihre Bücher spielen in Südasien, in Regionen, die schon seit einiger Zeit von Überschwemmungen betroffen sind. Sie schreiben aber auch über die Unterschiede zwischen den reichen, westlichen Ländern und den Entwicklungsländern. Glauben Sie, dass die Ereignisse der vergangenen Wochen ein Signal dafür sind, dass wir wirklich alle gemeinsam in dieser Klimakrise stecken?

Ja, auf jeden Fall. Es war interessant, wie in einem Interview aus einem der deutschen Überschwemmungsgebiete eine Frau sagte: "Wir erwarten nicht, dass so etwas in Deutschland passiert." Lange Zeit war das tatsächlich die Einstellung - dass diese Dinge woanders passieren. Wir erleben jetzt, dass das nicht der Fall ist. Diese Dinge passieren überall. In der Tat gibt es innerhalb Europas Länder, die mit am stärksten betroffen sind, und dazu gehört Italien.

Bei Ihrem neuesten Werk "Jungle Nama", illustriert von Salman Toor, handelt es sich um eine uralte Geschichte aus der Region Bengalen in Indien und Bangladesch. Sie erzählen in Versen die Legende der Waldgottheit Bon Bibi und einem gierigen Händler, der auf der Suche nach Honig ist. Was bedeutet diese Geschichte für uns heute?

Die Geschichte bringt den grundlegenden Konflikt des Klimawandels auf den Punkt: den Konflikt zwischen menschlichem Profitstreben und den Bedürfnissen aller anderen Lebewesen. Das ist bemerkenswert und das ist es, was mich umtreibt.

Worum geht es in der Geschichte?

Es geht um einen reichen Händler, der in den Wald geht, um zu erbeuten, was nur möglich ist. Dort gerät er in die Fänge eines Tigerdämons und schließt sozusagen einen Pakt mit diesem Dämon, ihm ein Mitglied seiner Gruppe zu überlassen. Aber dann greift die Gottheit Bon Bibi ein und rettet das Kind.

Neuerscheinung: "Jungle Nama" von Amitav Ghosh

Sie haben sich in der Vergangenheit über die Darstellung der Klimakrise beklagt. Sind das übertriebene Science-Fiction-Märchen, vielleicht sogar "Nischen"-Geschichten? Wie sollten Künstler und Autoren den Klimawandel darstellen?

Ich weiß es nicht. Es ist nicht so, dass ich einem Schriftsteller Vorschriften mache. Das ist ganz und gar nicht der Fall. Ich denke, jeder Schriftsteller wird über diese Dinge auf seine eigene Weise schreiben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir von Schriftstellern verlangen, dass sie sozusagen Klimapropaganda betreiben. Ich denke nicht, dass das überhaupt funktionieren würde. Das steckt für mich nicht dahinter; das Einzige, was mich interessiert, was für mich als Schriftsteller eine Herausforderung darstellt, ist, über unsere Zeit zu schreiben, wie sie wirklich ist. Und wir können sehen, dass sich die Zeiten völlig verändert haben im Vergleich zu, sagen wir mal, vor 30 Jahren. Das ist es, worüber wir nachdenken sollten, worüber ich in meinen Werken nachdenken sollte.

Haben Sie Hoffnung, dass Autoren im Kampf gegen den Klimawandel etwas ausrichten können?

Realistisch betrachtet haben wir als Autoren nur sehr wenig Einfluss auf die Welt, also schreibe ich nicht mit dieser Absicht. Ich schreibe, weil ich schon immer über die reale Welt und die Welt, in der wir leben, geschrieben habe - ich finde das gehört zu unserem Narrativ.

Tödliches Extremwetter schockt die Welt Sturzfluten in Europa Noch nie dagewesene Überschwemmungen durch zwei Tage Regen, wie er sonst in zwei Monaten fällt, haben in Deutschland und Belgien mindestens 209 Menschenleben gekostet. Flüsse in engen Tälern schwollen Mitte Juli zu reißenden Fluten an und zerstörten jahrhundertealte Dörfer. Der Wiederaufbau der zerstörten Häuser, Unternehmen und Infrastruktur wird laut Schätzungen Milliarden kosten.

Tödliches Extremwetter schockt die Welt Extreme Regenzeit Auch Teile Indiens und Chinas wurden von Rekordüberschwemmungen getroffen. Dämme und Abwasserkanäle wurden überflutet. Wissenschaftler sagten voraus, dass der Klimawandel zu häufigeren und heftigeren Regenfällen führen wird - wärmere Luft speichert mehr Wasser, was zu mehr Regen führt.

Tödliches Extremwetter schockt die Welt Hochwasser überschwemmt Zentralchina Tagelange Regenfälle haben Ende Juli in der zentralchinesischen Provinz Henan zu verheerenden Überschwemmungen geführt. Zahlreiche Menschen kamen ums Leben, Hunderttausende wurden vertrieben. In der Provinzhauptstadt Zhengzhou wurden Menschen in einer U-Bahn eingeschlossen, als diese von den Wassermassen überflutet wurde. Ländliche Gebiete sollen noch stärker betroffen sein.

Tödliches Extremwetter schockt die Welt Hitzerekorde in den USA und Kanada Sengende Hitze tritt ebenfalls immer häufiger auf, wie Ende Juni in den US-Bundesstaaten Washington, Oregon und in der kanadischen Provinz British Columbia. Unter Hochdruckfronten eingeschlossene heiße Luft führte zu Etremwetter und hunderten Todesfällen. Im Dorf Lytton wurde eine Höchsttemperatur von 49,6 Grad Celsius gemessen - am nächsten Tag brannte es bis auf die Grundmauern nieder.

Tödliches Extremwetter schockt die Welt Waldbrände entfachen Unwetter Die Hitzewelle mag vorbei sein, aber die Trockenheit heizt die Waldbrandsaison weiter an. Das Bootleg-Fire in Oregon ist so groß, dass es sein eigenes Unwetter erzeugt und den Rauch bis nach New York trägt. Einer kürzlich veröffentlichten Studie zufolge wären diese Wetterbedingungen ohne den vom Menschen verursachten Klimawandel "praktisch unmöglich" gewesen.

Tödliches Extremwetter schockt die Welt Steht der Amazonas vor einem "Kipppunkt"? Im Süden leidet Zentralbrasilien unter der schlimmsten Dürre seit 100 Jahren. Damit steigt das Risiko von Bränden und weiterer Vernichtung des Amazonas-Regenwaldes. Forscher berichteten kürzlich, dass ein großer Teil des südöstlichen Amazonasgebiets statt wie früher CO2 zu absorbieren durch die andauernde Zerstörung nun Treibhausgase ausstößt. Der "Kipppunkt" könnte bald erreicht sein.

Tödliches Extremwetter schockt die Welt Am Rande des Verhungerns In Madagaskar sind nach Jahren unerbittlicher Dürre mehr als 1,14 Millionen Menschen von einer Hungersnot bedroht. Einige sind gezwungen, rohe Kakteen, wilde Blätter und Heuschrecken zu essen. Da es keine Naturkatastrophen, Ernteausfälle oder politischen Konflikte zu verzeichnen gab, gilt die Hungersnot als die erste in der modernen Geschichte, die allein durch den Klimawandel verursacht wurde.

Tödliches Extremwetter schockt die Welt Mehr Menschen auf der Flucht Die Zahl der vor Konflikten und Naturkatastrophen Geflüchteter hat 2020 einen Zehnjahreshöchststand erreicht: 55 Millionen Menschen sind dabei in ihrem eigenen Land geflohen. Ein Bericht, der kürzlich von mehreren Organisationen veröffentlicht wurde, stellt fest, dass drei Viertel der Binnenflüchtlinge Opfer extremer Wetterbedingungen waren - diese Zahl wird wahrscheinlich noch steigen.

Tödliches Extremwetter schockt die Welt London von Sturzfluten überschwemmt Die beispiellosen Überschwemmungen in Nordeuropa haben nun auch das Vereinigte Königreich eingeholt: Nachdem an einem einzigen Tag Regenmengen von fast einem Monat gefallen waren, wurden Teile Londons, U-Bahn-Stationen und Straßen überflutet. Die Sturzfluten zeigten, dass "die Gefahren des Klimawandels nun näher an uns heranrücken", so der Londoner Bürgermeister Sadiq Khan.

Tödliches Extremwetter schockt die Welt Griechenland zerfließt durch Hitzewelle Während die Länder im Norden versanken, wurden Länder im Süden Europas wie Griechenland im Frühsommer von mehreren Hitzewellen getroffen. In der ersten Juliwoche kletterten die Temperaturen auf 43 Grad Celsius. Touristenattraktionen wie die Akropolis blieben tagsüber geschlossen, während außerhalb der Stadt Thessaloniki Waldbrände loderten. Mit Hubschraubern wurde versucht, die Brände zu löschen.

Tödliches Extremwetter schockt die Welt Sardinien kämpft mit Waldbränden Waldbrände von noch nie dagewesen Ausmaß hätten das Gebiet im mittleren Westen der Insel verwüstet, so Sardiniens Gouverneur Christian Salinas. "Bislang sind 20.000 Hektar Wald, die für die jahrhundertelange Umweltgeschichte unserer Insel stehen, in Schutt und Asche gelegt worden." Rund 1,2000 Menschen wurden aus der weiterhin brennenden Region evakuiert. Autorin/Autor: Martin Kuebler, Stuart Braun



Das Interview wurde aus dem Englischen übersetzt.