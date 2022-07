Amelia Earhart, Pionierin der Luftfahrt

Standhaft in einem Männerberuf

1929 nahm Amelia Earhart am Cleveland Women's Air Derby teil, einem Wettkampf für Pilotinnen, auch bekannt als Puderquastenrennen. Nach vernichtender Kritik in der Presse gründete sie mit vier Mitstreiterinnen den Klub der Neunundneunzig (Ninty Nines), um die Stellung von Frauen in der Luftfahrt zu stärken.