Amazonas: Üppige Regenwälder, nutzlose Böden

Nirgendwo auf der Welt ist die Zahl der Tier- und Pflanzenarten so hoch wie im Amazonas-Regenwald. Auch die Regenwälder in Asien oder Afrika reichen da nicht ran. Auf einem Quadratkilometer kommen im Amazonasgebiet mehr Arten vor als in ganz Europa.

Auf einem Hektar konnten Forscher über 450 Baumarten bestimmen, in ganz Deutschland – zum Vergleich – gibt es nicht mal 100 Baumarten. Die Zahlen sind so riesig, dass es schwerfällt, sich vorzustellen, wie so etwas möglich ist.

Einzigartiger Artenreichtum

Zehntausende Pflanzenarten, darunter zahlreiche Heilpflanzen, über 2,5 Millionen Insekten-, 1300 Vogel, 430 Säugetier-, über 3000 Fischarten, Hunderte verschiedene Amphibien und Reptilien. Zahlreiche Arten werden jedes Jahr entdeckt und sehr viele hat noch kein Mensch zu sehen bekommen.

Die Regenwälder sind eine gigantische Ansammlung von Biomasse. Die Pflanzen stehen in Stockwerken. Es gibt Baumgiganten, die 60 bis 80 Meter hoch werden. Darunter die mittlere Baumetage. Darunter ist es sehr dunkel und feucht, denn die Kronen der Bäume sind so eng miteinander verwachsen, dass sie wie eine grüne Decke wirken.

Sonnenlicht fällt kaum auf den Boden. Einigermaßen hell ist es in der Nähe der Wipfel, hier leben auch die meisten Tiere – Affen, Vögel, Insekten, aber auch Schlangen und Amphibien.

Üppige Vegetation, karge Böden

In diesem Regenwalduniversum gibt es unendlich viele Nischen für Tiere. Dank eines Überangebots an Nahrung – an Blättern, Samen, Früchten und einer Fülle an Nährstoffen. Alles steckt in den Pflanzen. Auch das CO2, das die Bäume beim Wachsen aus der Atmosphäre ziehen und abspeichern. Dabei produzieren sie gleichzeitig Sauerstoff.

Das Verblüffende ist: So nährstoffreich und üppig die Vegetation ist, so karg und nährstoffarm ist der Boden. So gut wie nichts ist drin, die aufliegende Humusschicht ist fast überall minimal. Der Boden im Amazonas-Regenwald ist der ärmste und unfruchtbarste auf der ganzen Welt. Holzt man den Wald ab, ist er unwiederbringlich verloren. Die Humusschicht wird schnell ausgewaschen, spätestens drei Jahre nach der Rodung wächst hier nichts mehr. Zurück bleibt ein ausgelaugter, wertloser Boden.

Oben grün unten Lehm und Sand

Aber warum ist das so?

Der Regenwald ernährt sich aus sich selbst. Die meisten Nährstoffe werden von den Pflanzen aufgenommen und gelangen erst gar nicht in den Boden. Es ist quasi ein überirdischer Kreislauf. Die wenigen Pflanzenreste, die dann doch bis auf den Boden gelangen, also Blätter oder Äste – werden dank des ganzjährigen feucht-warmen Klimas im Nullkommanichts von Pilzen und Bakterien zersetzt. Die freigesetzten Nährstoffe, zum Beispiel Kalium, Kalzium und Magnesium, werden sofort wieder von den Wurzeln aufgenommen.

Für den Boden bleibt so gut wie nichts übrig, es kann sich auch keine fruchtbare Humusschicht bilden. Schon wenige Zentimeter unter der obersten Bodenschicht ist nichts anderes mehr als Sand oder Lehm. Alle Nährstoffe im Regenwald sind also in den Pflanzen selbst gespeichert, nicht im Boden. Für die Landwirtschaft sind Regenwaldböden deshalb nur sehr kurzfristig nutzbar.

Unterwasserwunder im Amazonas Berüchtigte Piranhas Die Raubfische mit den rund 30 rasiermesserscharfen Zähnen leben im Amazonas und anderen Süßgewässern in Südamerika. Ihr Name stammt aus der Sprache Guaraní: "Pirá" steht für "Fisch" und "aña" für "Teufel". Es gibt etwa 40 Piranha-Arten; der rote Piranha ist eine davon. Piranhas zählen zur Fischfamilie der Sägesalmler.

Unterwasserwunder im Amazonas Zorro ohne Maske Nicht alle Piranha-Verwandten fressen andere Tiere. Dieser Kollege hier ernährt sich von Samen, Früchten und Pflanzen. Auch er ist ein Sägesalmler und wurde gerade erst dieses Jahr neu beschrieben. Er heißt Myloplus zorroi, kurz Zorro. Er ist etwa 45 Zentimeter lang. Forscher fanden ihn an der Mündung des Amazonas in Brasilien.

Unterwasserwunder im Amazonas Einzigartiges Biotop Der Amazonas und seine zahlreichen Nebenflüsse beherbergen eine riesige Artenvielfalt. Die berüchtigten Piranhas sind nur eine von vielen außergewöhnlichen Arten, die sich in den Gewässern, die über fast ganz Südamerika reichen, entwickelt haben.

Unterwasserwunder im Amazonas Noch mehr Vegetarier Der größte Salmler und damit Piranha-Verwandte ist der Pacu. Er kann bis über einen Meter lang werden. Auch Pacus lehnen Fleisch ab und fressen lieber Pflanzen. Der Riesen-Pacu hat sich auf das Aufknacken von Nüssen spezialisiert und hat dementsprechend ein sehr kräftiges Gebiss - sehr viel furchterregender als die kleinen Zähnchen der Roten Piranhas.

Unterwasserwunder im Amazonas Töten mit Strom Im Amazonas lebt auch der Zitteraal. Er erzeugt Stromstöße, die er zur Verteidigung, aber auch zur Jagd einsetzt. Er liebt schlammige und sauerstoffarme Süßgewässer. Sein Name stimmt übrigens nicht: Er ist gar kein Aal, sondern ein Neuwelt-Messerfisch.

Unterwasserwunder im Amazonas Wohlschmeckend Der Amazonas mit seinem Artenreichtum bescherrt den Bewohnern Südamerikas eine reich gefüllte Speiseplatte. Viele Fische sind beliebte Speisefische. Etwa der Surubi, eine Wels-Art. Er wird bis zu 1,60 Meter groß.

Unterwasserwunder im Amazonas Ein Riese Arapaimas sprengen alle Größenrekorde: Sie können über zwei Meter lang und über 130 Kilo schwer werden. Die Fische haben neben den Kiemen ein zusätzliches lungenähnliches Atemorgan: Sie steigen regelmäßig an die Wassseroberfläche und nehmen mit ihrem nach oben gerichteten Maul einen Schluck Luft. So haben sich die Arapaimas an das oft sauerstoffarme Wasser in ihrem Lebensraum angepasst.

Unterwasserwunder im Amazonas Flipper Im Amazonas leben nicht nur Fische, sondern auch Säugetiere - etwa Delfine. Amazonasdelfine werden 2 bis 3 Meter lang. Jungtiere sind wie andere Delfinarten silbergrau, ältere Exemplare färben sich allmählich rosa. Um die Art ranken sich viele Mythen: Einige Ureinwohner glauben, dass ertrunkene Menschen zu Amazonasdelfinen werden.

Unterwasserwunder im Amazonas Sehr gefürchtet: der Penisfisch Den Harnröhrenwels, in seiner Heimat Candirú genannt, kennt vermutlich jeder aus Erzählungen. Eigentlich schiebt er sich in die Kiemen von Fischen und saugt dort Blut aus der Aorta der Tiere. Er kann sich aber vertun und in die Harnröhre von Menschen kriechen, die im Amazonas sitzen und dort urinieren. Daher sein Trivialname Penisfisch.

Unterwasserwunder im Amazonas Sensationelle Entdeckung Noch immer hat der Amazonas Überraschungen zu bieten. Erst gerade haben Forscher ein riesiges Korallenriff in den trüben Gewässern der Amazonasmündung entdeckt, dort wo der Fluss in den Atlantik mündet. Auf dem Riff wachsen vor allem Schwämme und Meeresalgen. Auch diese Languste fühlt sich dort wohl. Autorin: Brigitte Osterath Autorin/Autor: Brigitte Osterath