"Almanya": 60 Jahre deutsch-türkisches Anwerbeabkommen

"Im Interesse einer geregelten Vermittlung türkischer Arbeitnehmer nach der Bundesrepublik Deutschland" - mit diesen Worten beginnt die Vereinbarung, die Deutschland und die Türkei am 30. Oktober 1961 trafen, und an die am heutigen Dienstag ein Festakt in Berlin erinnern wird. Westdeutschland suchte damals Arbeitskräfte für seine boomende Industrie, hunderttausende Türken folgten dem Ruf.

60 Jahre später leben etwa drei Millionen Menschen in Deutschland, die eine türkische Migrationsgeschichte haben. Burak Yilmaz gehört zur Generation der Enkel. Sein Großvater kam 1963 mit dem Zug aus Istanbul nach München. Er ging ins Ruhrgebiet, arbeitete zunächst im Bergbau, dann bei der Eisenbahn. Die ersten "Gastarbeiter" hatten laut Abkommen nur einige Jahre in Deutschland bleiben sollen, doch dann entschied der deutsche Staat, dass sie auch ihre Familien nachholen und länger bleiben konnten.

"Der Grund, warum wir heute hier sind"

"Meine Oma hat bei einer Lebensmittelfabrik gearbeitet. Sie haben morgens die Kinder zur Schule gebracht, sind dann arbeiten gegangen und haben sich danach noch um einen kleinen Gemüseladen gekümmert", sagt Yilmaz. Die Arbeit habe ihren gesamten Alltag bestimmt. "Weil ihnen wichtig war, dass ihre Kinder bessere Bedingungen im Leben haben als sie selbst."

November 1961: Bergleute aus der Türkei landen am Düsseldorfer Flughafen

Yilmaz ist froh, dass er mit seinen Großeltern heute noch über diese Zeit sprechen kann. Und der Jahrestag, das Anwerbeabkommen - nur ein Dokument, nur ein Datum? "Nein, das hat für mich eine ziemlich große Bedeutung. Und nicht nur für mich, sondern auch für meine Familie und viele andere Menschen, die diese Migrationsgeschichte haben. Das ist schließlich der Grund, warum wir heute in Deutschland sind."

Angekommen oder ausgegrenzt?

Yilmaz selbst wird 1987 in Duisburg geboren. In seiner Kindheit habe er oft das Gefühl gehabt, nicht Teil der Gesellschaft zu sein. "Mir wurde vermittelt, dass ich außen stehe, dass ich ein Problem bin. Mit Sprüchen wie: 'Geh doch zurück in deine Heimat.' Aber das passt ja vorne und hinten nicht, ich bin doch hier geboren und groß geworden." Heute ist Heimat für den Pädagogen und Buchautor ein Wort im Plural – er fühlt sich deutsch, türkisch und kurdisch zugleich.

Fühlt sich mehr als nur einer Seite zugehörig: der Pädagoge und Buchautor Burak Yilmaz

Doch auch wenn er und viele andere das Gefühl haben, in dieser Gesellschaft angekommen zu sein, sagt Yilmaz: "Rassismus ist immer noch alltäglich. Es gibt immer wieder diese Nadelstiche, die manchmal mehrmals im Monat passieren." Zuletzt habe es ihn am 26. September erwischt, dem Tag der Bundestagswahl. Im Wahllokal sei ihn der Schriftführer rassistisch angegangen, also die Person, welche die Namen im Wählerverzeichnis überprüft. "Es gibt immer noch Leute, die meinen, dass Deutschland nur für diejenigen da ist, die blonde Haare und blaue Augen haben."

Schule sorgt für Integration

Sind Geschichten wie die aus Yilmaz' Wahllokal Einzelfälle? Nein, sagt Hacı-Halil Uslucan, wissenschaftlicher Leiter des Zentrums für Türkeistudien und Integrationsforschung der Universität Duisburg-Essen. Etwa acht von zehn Befragten mit türkischer Migrationsgeschichte berichteten, dass sie mindestens einmal im vergangenen Jahr Ausgrenzung erfahren mussten. "Das ist natürlich eine sehr hohe Zahl", sagt der Wissenschaftler.

Hacı-Halil Uslucan ist Professor an der Universität Duisburg-Essen

Insgesamt positiv habe sich die Integration im Bereich der Bildung entwickelt, so Uslucan. "Die erste Generation kam mit Grundschulbildung. Die Nachfolgegeneration hatte mindestens acht bis zehn Jahre Schulbildung. Das hat es in der Bildungsgeschichte nie gegeben, dass sich die formalen Bildungszeiten innerhalb einer Generation verdoppeln."

Zugehörigkeit zum Islam bleibt stabil

In der dritten und vierten Generation habe auch die Zahl der Abiturienten mit Migrationsgeschichte weiter zugenommen. Doch im gleichen Zeitraum sei auch die Zahl der Abiturienten ohne Migrationsgeschichte noch stärker angestiegen. "Die Schere bleibt hier nach wie vor offen, obwohl die Migranten sich verbessern", sagt Uslucan. Noch heute ist es für türkischstämmige Kinder schwieriger als für deutsche, von der Grundschule eine Empfehlung für das Gymnasium zu bekommen. Auch Yilmaz sahen seine Grundschullehrer auf der Hauptschule.

"Wir sind von hier": Fotografien von Ergun Çağatay Selbstporträt 1990 machte der renommierte Istanbuler Fotograf Ergun Çağatay (1937-2018) tausende Aufnahmen von türkischstämmigen Menschen in Hamburg, Köln, Werl, Berlin und Duisburg. Ein Selbstbild in Grubenkleidung vor Beginn der "Anfahrt", Bergwerk Walsum, Duisburg. Die Schau "Wir sind von hier. Türkisch-deutsches Leben 1990" ist bis zum 31. Oktober, dem 60. Jahrestag des Abkommens, im Ruhr Museum zu sehen.

"Wir sind von hier": Fotografien von Ergun Çağatay Glückauf! Zwei Bergleute in einem Personenwagen im Bergwerk Walsum. Durch den starken wirtschaftlichen Aufschwung fehlt es Deutschland an gut ausgebildeten Arbeitskräften, besonders in den Bereichen Landwirtschaft und Bergbau. Durch das Anwerbeabkommen, das Bonn 1961 mit Ankara schließt, kommen bis zum Anwerbestopp 1973 mehr als eine Million sogenannte Gastarbeiter aus der Türkei nach Deutschland.

"Wir sind von hier": Fotografien von Ergun Çağatay Das deutsche Wirtschaftswunder Die Polsterfertigung bei Ford, Köln-Niehl. "Man hat Arbeitskräfte gerufen, und es kommen Menschen." Dieser Satz des Schweizer Schriftstellers Max Frisch prägt bis heute die Diskussion um die "Gastarbeiter". Die Community bildet mit der vierten Generation der Nachgeborenen mit 2,5 Millionen Menschen die größte Migrationsgruppe in Deutschland.

"Wir sind von hier": Fotografien von Ergun Çağatay Für mehr Rechte Bei seiner dreimonatigen Fotoexpedition durch Deutschland erlebt Çağatay ein Land im Umbruch. Zwischen Mauerfall und Wiedervereinigung ist Deutschland dabei, sich zu einer multikulturellen Gesellschaft zu entwickeln. Eine Demonstrantin auf der Kundgebung in Hamburg 1990 gegen den Entwurf des neuen Ausländergesetzes.

"Wir sind von hier": Fotografien von Ergun Çağatay Zuhause Die Fotos geben Einblick in die Vielfalt der türkisch-deutschen Lebenswelt. Hier ein Besuch bei der Familie von Hasan Hüseyin Gül in Hamburg. Die Ausstellung zeigt die bislang umfangreichste Reportage zur türkischen Einwanderung der ersten und zweiten Generation der sogenannten Gastarbeiter.

"Wir sind von hier": Fotografien von Ergun Çağatay Der Geschmack der Heimat Oliven, Schafskäse - heute in jedem türkischen Supermarkt zu finden. Doch lange beladen die "Gastarbeiter" bei ihren Urlaubsreisen ihre Autos mit Essen aus der alten Heimat. Nach und nach bauen sie sich in Deutschland ihre eigene kulinarische Infrastruktur auf - zur großen Freude aller Feinschmecker. Ein Porträt der Inhaber des Obst- und Gemüsegeschäfts "Mevsim", Weidengasse, Köln-Eigelstein.

"Wir sind von hier": Fotografien von Ergun Çağatay Brüderlich wie ein Wald Kinder mit Luftballons auf dem Sudermanplatz im Agnesviertel in Köln. Neben dem Baum auf dem Wandbild der Brandmauer steht ein Gedicht des türkischen Lyrikers Nazım Hikmet: "Leben, einzeln und frei wie ein Baum und brüderlich wie ein Wald, das ist unsere Sehnsucht." Hikmet selbst lebte im Exil in Russland, wo er 1963 starb.

"Wir sind von hier": Fotografien von Ergun Çağatay Koranlektüre In einer Koranschule der Fatih-Moschee in Werl lernen Kinder die arabischen Schriftzeichen, um den Koran lesen zu können. In Werl wird zu dieser Zeit die erste neugebaute Moschee mit Minarett in Deutschland eröffnet. Jetzt müssen die Menschen zum Beten nicht mehr in den Hinterhof gehen.

"Wir sind von hier": Fotografien von Ergun Çağatay Auf einem Kissen bis ins hohe Alter Der Fotograf Ergun Çağatay mischt sich unter die Gäste einer Hochzeit am Oranienplatz in Berlin-Kreuzberg. Im Veranstaltungssaal "Burcu" empfängt das Brautpaar die Geschenke seiner Gäste. Dabei wird den frisch Vermählten Geld angesteckt, unter großer Anteilnahme aller. "Möge Gott Euch auf einem Kopfkissen alt werden lassen", ist ein gängiger Hochzeitswunsch.

"Wir sind von hier": Fotografien von Ergun Çağatay Maşallah - Wunderbar Auch in der neuen Heimat werden Traditionen gepflegt. "Maşallah" steht auf der Schärpe des Jungen bei seinem Beschneidungsfest in Berlin-Kreuzberg. Das bedeutet hier so viel wie "wunderbar". Die Wanderausstellung wird unter anderem gefördert durch das Auswärtige Amt. Neben Essen, Hamburg und Berlin ist sie in Kooperation mit dem Goethe Institut in Izmir, Istanbul und Ankara zu sehen. Autorin/Autor: Ceyda Nurtsch



In den vergangenen 60 Jahren habe es in vielen Punkten eine Angleichung der Türkeistämmigen an die Mehrheitsgesellschaft gegeben, sagt Uslucan. "Aber es gibt nach wie vor Unterschiede, etwa bei der Religiosität." Während die deutsche Gesellschaft insgesamt immer säkularer werde, sei bei Zuwanderern eine hohe Zugehörigkeit zum Islam über mehrere Generationen recht stabil geblieben. "Auch die emotionale Verbundenheit mit der Türkei ist in der dritten Generation noch sehr, sehr hoch", sagt Uslucan. "Obwohl die Menschen hier geboren sind und die Türkei weitgehend aus Erzählungen und Urlaubskontakten kennen."

Vierte Generation will Verantwortung

Jugendliche mit türkischer Migrationsgeschichte hätten einen pluraleren Umgang mit der eigenen Identität als seine Generation in den 1980er und 1990er Jahren, sagt der Pädagoge Yilmaz. "Die vierte Generation ist hungrig. Sie beanspruchen Verantwortungspositionen und sie sagen: Das ist auch unser Land!"

Und wenn es doch zu Ausgrenzung kommt, zu Diskriminierung? Wie geht Yilmaz damit um? Nachdem er am Wahlsonntag beschimpft worden war, beschwerte der Duisburger sich beim Wahlamt. Dort versicherte man ihm, der Wahlhelfer werde in Zukunft nicht mehr eingesetzt. "Und dann habe ich angeboten, bei der nächsten Wahl zu helfen", erzählt er. In Zukunft wird Burak Yilmaz also als Schriftführer die Namen im Wählerverzeichnis abhaken.