Alles auf Anfang im Rechtsstreit um "Fack Ju Göhte"

Die Constantin Film GmbH hat Grund zur Freude. Nach jahrelangem Rechtsstreit hat der Europäische Gerichtshof nun entschieden, dass sich das EU-Markenamt abermals mit der Frage auseinandersetzen muss, ob der Filmtitel "Fack Ju Göhte" Markenrechte erhalten darf. Die Begründung: Die Behörde habe nicht ausreichend berücksichtigt, dass der Titel "von der deutschsprachigen breiten Öffentlichkeit nicht als moralisch verwerflich wahrgenommen wurde". Zudem seien die Filme jugendfrei und würden sogar vom renommierten Goethe-Institut im Unterricht verwendet.

Erfolg an den Kinokassen: "Fack Ju Göhte"

Mit seinen "Fack Ju Göhte"-Filmen hat der Regisseur Bora Dagtekin mehr als 20 Millionen Menschen ins Kino gelockt. Die drei Komödien um den smarten Draufgänger und Aushilfslehrer Zeki Müller - gespielt vom Publikumsliebling Elyas M'Barek - zählten zu den erfolgreichsten deutschen Filmen der vergangenen Jahre.

"Fack Ju Göhte 3" spielte mit vielen Klischees: Das kam beim Publikum bestens an

"Fack Ju Göhte": Doch nicht vulgär?

Dem aktuellen Urteil ging ein langer Rechtsstreit voraus. Die Constantin Film GmbH wollte den Filmtitel "Fack Ju Göhte" schon im Jahr 2015 als Marke schützen lassen, zum Beispiel für Spiele, Schmuck oder Getränke. Doch daraus wurde zunächst nichts. Im Januar 2018 entschieden die Richter am Europäischen Gerichtshof in Luxemburg, dass der Titel "Fack Ju", der wie der englische Ausdruck "Fuck You" klingt, vulgär sei und gegen die guten Sitten verstoße. Dieses Urteil wurde nun aufgehoben, weil der Titel einem deutschen Publikum offenbar nicht sauer aufstoße.

"Englische Schimpfwörter werden als weniger schlimm empfunden"

"Fick dich, Goethe" hätte es als Filmtitel wohl deutlich schwerer. Warum ist das so? "Schimpfwörter in einer zweiten Sprache fallen harmloser aus und haben auch eine schwächere Wirkung auf den Hörer", erklärte Emma Byrne der DW. Die Britin hat sich unabhängig von dem Streit um den Filmtitel wissenschaftlich mit dem Thema Fluchen auseinandergesetzt. "Englische Schimpfwörter werden nicht nur in Deutschland benutzt, wo sie als weit weniger schlimm empfunden werden als im englischen Sprachgebrauch." Zudem würden Begriffe und Ausdrücke abgeschwächt, je häufiger sie im allgemeinen Sprachgebrauch auftauchen: "Dass ein Wort als weniger schlimm empfunden wird ist ein Zyklus: Es wird häufiger benutzt, nicht mehr so sehr als Tabu gesehen, und damit verliert es seine seelische Macht, und wird dadurch harmloser."

"Fack Ju Göhte 3" beendet erfolgreiche Kino-Trilogie Unverschämt cool: Elyas M’Barek Deutschlands Teenie-Schwarm Nr. 1, Elyas M’Barek, als Lehrer Zeki Müller ist immer noch das größte Pfund, mit dem die Göhte-Filme wuchern können. Auch im abschließenden Teil der Serie überzeugt M’Barek mit Charme und Spielfreude. Das wirkt nie anbiedernd und platt. Zeki Müller haben alle gern: seine Schüler, aber auch wir Zuschauer.

"Fack Ju Göhte 3" beendet erfolgreiche Kino-Trilogie Naturtalent: Jella Haase Auch wenn Chantal das Abitur nur mit einer 3,9 als Endnote abschließt, ist Jella Haase alias Chantal der unbestrittene Star in der Schülerschar der "Fack Ju Göhte"-Filme. Haase ist schon Mitte 20 und damit viel zu alt für ihre Rolle als Abiturientin. Oder etwa nicht? Hat Chantal einfach ein wenig mehr Zeit gebraucht? Egal, Jella Haase sorgt auch in "Fack Ju Göhte 3" für die meisten Lacher.

"Fack Ju Göhte 3" beendet erfolgreiche Kino-Trilogie Geballte Frauenpower: die Lehrerinnen Gegen Zeki Müller, Chantal und Co. haben es die Lehrerinnen der Goethe-Gesamtschule schwer. So richtig zünden nämlich viele Witze nicht, in denen die drei Grazien auftauchen. Das liegt weniger an den Schauspielerinnen Katja Riemann, Sandra Hüller und Uschi Glas als an den etwas platten Charakteren, die sie im Film zu spielen haben.

"Fack Ju Göhte 3" beendet erfolgreiche Kino-Trilogie Die Handlung hängt am Faden … "Fack Ju Göhte 3" leidet ein wenig an der Krankheit so vieler Film-Sequels. Die Story ist arg dünn. Aber was soll man den Zuschauern auch schon Neues nahebringen, nachdem im Grunde im ersten Teil schon alles erzählt worden ist: skurrile Lehrer, faule und scheinbar dumme Schüler, ein aufmüpfiger Außenseiter (Zeki Müller), der alles aufmischt, eine Schule zwischen Wahn und Sinn.

"Fack Ju Göhte 3" beendet erfolgreiche Kino-Trilogie Vereint sind wir stark … "Fack Ju Göhte 3" erzählt von den letzten schulischen Anstrengungen der vier Freunde Chantal (Jella Haase), Danger (Max von der Groeben), Zeynep (Gizem Emre) und Burak (Aram Arami). Gemeinsam mit ihrem Lehrer Zeki raufen sie sich am Schluss zusammen, überzeugen die skeptische Schulleitung und schaffen das Abi soeben noch. Am Ende werden sogar Tränen verdrückt in dieser Schulkomödie.

"Fack Ju Göhte 3" beendet erfolgreiche Kino-Trilogie Weltpremiere in München Am Montag (23.10.2017) feierte "Fack Ju Göhte 3" vor 2500 geladenen Gästen Weltpremiere im Münchner Mathäser-Filmpalast - drei Tage vor dem Kinostart. Auch das zeigt: "Fack Ju Göhte 3" hat kein Festival nötig, keine internationale Premiere, keine große Werbekampagne. Seine Macher vertrauen auf das Publikum, das voraussichtlich auch den abschließenden Teil der Reihe zu einem Erfolg machen wird. Autorin/Autor: Jochen Kürten



Wie geht's nun weiter?

Jetzt ist das EU-Markenamt am Zug und muss entscheiden, ob künftig Getränke, Sportartikel, Körperpflegeprodukte und Spiele mit "Fack Ju Göhte" werben können. So könnte die Constantin Film GmbH auch ohne einen vierten Teil über die fiktive Goethe-Gesamtschule in München weiter an dem Kinohit verdienen.

rey/pg (dpa/epd)