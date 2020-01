Alexander Zverev im Halbfinale der Australian Open

Dank eines eindrucksvollen Auftritts hat Alexander Zverev erstmals in seiner Karriere das Halbfinale eines Grand-Slam-Turniers erreicht. Der 22-jährige Hamburger Tennisprofi gewann seine Viertelfinal-Premiere bei den Australian Open am Mittwoch in Melbourne gegen den dreimaligen Grand-Slam-Sieger Stan Wawrinka aus der Schweiz verdient mit 1:6, 6:3, 6:4, 6:2.

"Es fühlt sich genial an. Ich weiß nicht, was ich sagen soll", kommentierte Zverev noch auf dem Platz, als er nach seinem Erfolg von Tennis-Legende John McEnroe interviewt wurde. "Ihr könnt euch nicht vorstellen, was mir das bedeutet. Ich hoffe, es ist das erste von vielen Malen."

Gratulation nach einem Duell auf Augenhöhe: Zverev (l.) und Wawrinka (r.)

Nachdem Zverev im ersten Satz noch chancenlos gewesen war, dominierte der Weltranglisten-Siebte das Duell mit dem zwölf Jahre älteren Wawrinka anschließend mehr und mehr und verwandelte schließlich nach 2:19 Stunden seinen ersten Matchball. Ein Jahrzehnt nach Tommy Haas steht damit zum ersten Mal wieder ein deutscher Tennisprofi bei den Herren im Halbfinale eines Grand-Slam-Turniers.

In der Runde der letzten Vier trifft Zverev nun entweder auf Rafael Nadal aus Spanien oder den Österreicher Dominic Thiem. Das zweite Halbfinale bestreiten Roger Federer und Novak Djokovic.

asz/rb (dpa, SID)