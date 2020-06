Alessandro Zanardi in kritischem Zustand

Der 53 Jahre alte Zanardi war am Freitag mit seinem Handbike mit einem Lkw kollidiert und hatte sich schwere Kopfverletzungen zugezogen. Mehrere Gesichtsknochen seien gebrochen, hieß es. Der Italiener befindet sich derzeit im künstlichen Koma. Der behandelnde Arzt, Giuseppe Oliveri, sagte, dass Zanardi aber "kein hoffnungsloser Fall" sei.

Allerdings befände sich der mehrmalige Paralympics-Sieger in einer Situation, "in der man auch sterben" könne. Auch den Hirnschaden, den Zanardi bei dem Unfall davontrug, kann Oliveri nach eigenen Angaben derzeit nicht beurteilen. Dieser werde dann bewertet, "wenn er aufwacht, falls er aufwacht", so der Mediziner.

Erfolg hinter dem Lenkrad und im Handbike

Zanardi hatte seine Sportlerkarriere als Autorennfahrer begonnen. Zwischen 1991 bis 1999 startete er bei 41 Grand-Prix-Rennen in der Formel 1. 1997 und 1998 errang er jeweils die Champ-Car-Meisterschaft. 2001 verunglückte er bei einem Rennen dieser Serie auf dem EuroSpeedway Lausitz schwer und verlor beide Beine.

Goldener Höhepunkt der zweiten Karriere: Zanardi 2012 als Handbike-Olympiasieger in London

Trotzdem trat Zanardi nach seiner Genesung zwischen 2005 und 2009 in umgebauten und auf seine Bedürfnisse angepassten Autos wieder bei Autorennen an. Für BMW nahm er an der Tourenwagen-Weltmeisterschaft (WTCC) teil. Außerdem startete er eine Karriere als Parasportler: 2012 wurde er in London zweifacher paralympischer Sieger in der Disziplin Handbike. 2016 in Rio gewann er je eine weitere Gold- und Silbermedaille.

