Albert II., Fürst von Monaco

Seit 2005 ist er der regierende Fürst des Zwergstaats Monaco und Oberhaupt der Familie Grimaldi: Albert II.

Albert Alexandre Louis Pierre Rainier Grimaldi wurde am 14. März 1958 in Monaco als zweitältestes Kind von Fürst Rainier III. und Fürstin Gracia Patricia geboren. Da in Monaco die Thronfolge männliche Nachkommen bevorzugt, wurde er nach dem Tod seines Vaters 2005 zum Fürsten. Am 1. Juli 2011 heiratete er die Südafrikanerin Charlene Wittstock. Das Paar hat zwei Kinder. Seine nichtehelichen Kinder aus früheren Beziehungen sind von der Thronfolge ausgeschlossen.