Narri Narro München!

In München heißt Karneval Fasching und wird vor allem in großen Hallen gefeiert. Höhepunkt ist aber der "Tanz der Marktweiber" auf dem Viktualienmarkt. Die Frauen tragen farbenprächtige und ausgefallene Kostüme, an denen man erkennen kann, welchen Stand sie repräsentieren, also wer was auf dem Markt verkauft - ob Metzgerin oder Blumenhändlerin.